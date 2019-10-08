Видеоигры для пожилых. Как стрелялки, стратегии и гоночные симуляторы помогают оставаться в ясном уме

В последний месяц в Youtube стала набирать популярность 89-летняя японская пенсионерка Хамако Мори. Бабушка известна тем, что она - заядлый геймер. Хамако играет в игры и стримит их на Youtube. На ее канале Gamer Grandma уже 40 тысяч подписчиков, и это число растет, в основном, благодаря недавнему интервью, которое она дала японскому изданию GameSpark.

Хамако Мори играет уже около 40 лет — ее первой консолью была Cassete Vision 1981 года, а в числе недавно пройденных игр значатся GTA 5, Borderlands 3 и даже Call of Duty: WW2. Но меня заинтересовал не внушительный послужной список бабушки, а ее заявление, что игры – это отличное средство от деменции. По словам пенсионерки «начинать в них играть лучше в молодости. Если в спорте возникает момент, когда ты уже не можешь им заниматься, то с играми все обстоит иначе».

Глядя на то, как резво 89-летняя японка отстреливает нацистов в Call of Duty (да, иронию я тоже вижу) сложно не верить ее словам. Но я все же решил разобраться, действительно ли игры способны помочь пожилым людям с деменцией. Как оказалось, не только помочь, но и выявить на ранней стадии. Но обо всем по порядку.

Альцгеймер

Наиболее распространенная форма деменции – болезнь Альцгеймера. Это дегенеративное заболевание клеток головного мозга, которое приводит к потере памяти. Болезнь влияет на функции организма, связанные с речью, суждением, мышлением, восприятием и принятием решений. Чаще всего она встречается у пожилых людей. Действенных методов лечения болезни Альцгеймера до сих пор не нашли. А вот способы замедлить наступление болезни есть.

Еще в начале 2000-х годов «Медицинский журнал Новой Англии» опубликовал исследования американских специалистов, которые, в частности, заявили: интеллектуальные занятия, такие как чтение, игра на музыкальных инструментах, настольные игры и разгадывание кроссвордов, способны замедлить наступление болезни либо смягчить ее развитие. Позже к этому списку добавились видеоигры.

Почему именно видеоигры?

Долгие годы считалось, что головной мозг взрослого человека остается неизменным до конца жизни. Однако ученые доказали, что это не так. На протяжении всей жизни в нашем мозге формируются все новые и новые синапсы — контакты между нейронами или получающими их сигнал клетками другого типа. Такое свойство называется «нейропластичностью» и оно означает способность мозга восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия.

Так, согласно исследованиям, музыканты, которыеучились играть на музыкальном инструменте или постоянно репетируют, имеют увеличенное количество нейронных связей в мозолистом теле мозга (нервах, соединяющих между собой полушария мозга). Это повышенное количество нейронных связей приводит к тому, что части мозга лучше соединены друг с другом и могут совершать действия по визуальной и сенсорной синхронизации гораздо лучше, чем у других.

Но вот проблема, далеко не все пожилые люди – это музыканты. Еще меньше тех, кто в преклонном возрасте решится осваивать музыкальный инструмент. Другое дело – игры. Нажать пару кнопок или провести пальцем по экрану намного легче. А дальше игра начнет работу с мозгом.

Как утверждает психолог и нейробиолог из Каролинского института в Стокгольме Хелена Вестерберг, видеоигры заставляют постоянно совершенствоваться: «Их преимущество в том, что они подстраивают уровень сложности под игрока, а пользователи чувствуют обратную связь, подсчитывая очки и видя конкретные результаты».

Проще говоря, благодаря быстрой обратной связи, людям легче освоить игру и начать получать от нее удовольствие, что, в свою очередь, подстегнет больше проводить время в игре и совершенствовать свои навыки – не только виртуальные, но и вполне реальные.

Чтобы проверить это Хелена Вестерберг в 2009 году сопоставила когнитивные способности 45 молодых людей (средний возраст, которых был 25 лет) и 55 пенсионеров (средний возраст - 65 лет). Показатели когнитивных способностей пожилых людей уступали молодежи. Тогда нейробиолог дала задание пенсионерам в течении пяти недель играть в видеоигры. После этого Хелена снова сопоставила когнитивные способности и обнаружила, что эти пять недель «тренировок» сравняли показатели кратковременной памяти, внимательности и времени реакции пожилых с показателями молодых людей.

Другие исследования провели канадские специалисты. Они взяли группу добровольцев, которая состояла из 33 человек в возрасте от 55 до 75 лет. Их поделили на три команды. В одной люди учились играть на пианино, в другой – играли в Super Mario 64, а третьей группе пожилые люди вели свой привычный образ жизни без каких-либо изменений.

Спустя 6 месяцев ученые решили сравнили результаты. Добровольцам сделали МРТ-исследование мозга, а также они прошли когнитивные тесты разной степени сложности. В контрольной группе, которая ничем не занималась, наблюдалось сокращение серого вещества в гиппокампе, мозжечке и дорсолатеральной префронтальной коре больших полушарий. А именно уменьшение объема гиппокампа – это один из первых признаков развития болезни Альцгеймера. Этот участок мозга задействован в механизме формирования эмоций и отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную. Мозжечок управляет координацией движений и мышечным тонусом. А дорсолатеральная зона префронтальной коры связана с вниманием, когнитивными способностями и моторикой. Угасание этих отделов мозга создает картину интеллектуальной и физической немощи.

А вот мозг пожилых музыкантов и геймеров не поддавался старческим изменениям.

В какие игры играть пенсионерам?

Три года назад организация AARP провела опрос среди 2964 человек старше пятидесяти лет. Выяснилось, что каждый четвертый из них играет в видеоигры. И чем старше становятся игроки, тем чаще они интересуются интерактивными развлечениями: в возрасте 50-59 лет к играм обращаются 37% игроков, а после шестидесяти лет — уже 43%.

Так, группа пенсионеров, игравшая в стратегию Rise of Nations, показала более высокие результаты в тестах на многозадачность, логическое мышление, кратковременную и зрительную памяти, чем их не играющие сверстники.

Шутер Medal of Honor способствовал тренировке навыков ситуативного планирования, улучшал реакцию, мелкую моторику и согласованность движений правой и левой рук у игроков-пенсионеров.

Конечно, не все пожилые геймеры готовы играть в современные сложные игры, в которых бывает высокий порог вхождения. Многие предпочитают что-то попроще, вроде пасьянса, паззлов или три-в-ряд. Однако, предъявляемые когнитивные требования в этих играх значительно ниже, а, следовательно, они меньше стимулируют интеллектуальную деятельность.

Создать специальную игру для борьбы с рассеянным вниманием и ухудшением кратковременной памяти в 2015 году взялся ученый-невролог из Университета Калифорнии Адам Гезели. Он разработал гоночный симулятор NeuroRacer – игру, которая предназначена специально для тренировки когнитивных способностей пожилых людей.

По мнению Газели, гонки мультизадачны. С одной стороны, они вынуждают быть внимательным, тренируя зрение. С другой, стимулируют принятие быстрых решений при угрозе столкновения с препятствием. По мере прогресса игрока, гонка усложняется, предлагая выбирать скоростной режим.

Адам Газели провел испытания, по результатам которых группа пенсионеров в возрасте от 60 до 85 лет, игравшая 12 часов в месяц в NeuroRacer, справилась не только лучше своих сверстников, не игравших в игру, но и обошла группу 20-летних. «Нам удалось показать, как изменяется активность в префронтальной коре головного мозга, связанной с когнитивными способностями человека. Наибольший прирост активности был замечен у тех испытуемых, кто показал устойчивый прогресс в игре», - отметил Газели.

Также ученый выразил надежду, что NeuroRacer приблизит день, когда терапевтические видеоигры будут создавать специально и применять повсеместно.

Игры на страже здоровья

Обычно болезнь Альцгеймера диагностируют после того, как у человека появляются серьезные проблемы с памятью, однако такой симптом проявляется уже при запущенной болезни. Существует ряд тестов, которые могут выявить болезнь и на ранней стадии, но они занимают много времени и требуют прямого контроля специалистов. Чтобы ускорить процесс, специалисты из немецкой Deutsche Telekom, французской исследовательской группы CNRS и британского университетского колледжа в Лондоне разработали мобильную VR-игру Sea Hero Quest.

Это головоломка, которая проверяет пространственное мышление человека. В игре нужно запомнить кратчайший маршрут для корабля, которому предстоит проплыть сквозь льды от одного пункта к другому за минимальное время, по пути посетив ряд обязательных точек. Исследования показали, что у здоровых людей, как правило, не возникает проблем с решением этой задачи. Если же игрок не справляется с заданием, то это служит тревожным звонком – с вероятностью более 50% у проваливших задание в Sea Hero Quest находят ген APOE4, связанный с болезнью Альцгеймера.

До этой игры в самом крупном исследовании по выявлению болезни Альцгеймера на ранней стадии участвовало всего 600 человек. Но с 2016 года в Sea Hero Quest сыграло уже более 6 млн человек, то есть, в 10 тысяч раз больше! По словам ученых, на стандартный опрос и анализ ответов такого количества участников у них могло бы уйти более 1700 лет. Но, благодаря игре, они могут сэкономить огромное количество времени и человеческих ресурсов: 2 минуты такого интерактивного теста-игры заменяют 5 часов лабораторных тестов.

Эта игра не только показывает, что изменения в мозге человека под воздействием болезни Альцгеймера начинаются задолго до того, как проявятся первые очевидные симптомы, но также дает шанс своевременно обнаружить болезнь и заняться лечением.

В итоге, мы видим, что игры влияют на многозадачность, логическое мышление, кратковременную и зрительную память, улучшают реакцию, мелкую моторику и в целом, дают определенную интеллектуальную тренировку для мозга. Конечно, на сегодняшний день весь потенциал игровой терапии до конца еще не раскрыт. А в нашей стране, где к играм, особенно у пожилых людей, настороженное отношение, такая терапия практически не применяется. Вместе с тем, в игры играть не только весело, но и полезно. И это факт.

Сергей Коршунов