Тяжелый диагноз у девушки, пострадавшей во время пожара в одесском лагере, не подтвердился

Состояние пострадавших детей во время пожара в одесском детском комплексе «Виктория» удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания сессии Одесского городского совета сообщил директор департамента здравоохранения горсовета Евгений Григорьев.

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По его словам, сегодня выпишут из больницы двух пострадавших девочек, которые отравились угарным газом. Выписка еще одной потерпевшей, получившей травму позвоночника во время падения после прыжка со 2 этажа, запланирована на пятницу.

Как отметил Григорьев, поставленный ранее диагноз – трещина в позвоночнике – не подтвердился. Потерпевшей потребуется постельный режим, но предполагается, что осложнений не будет.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время обнаружили фрагменты еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд арестовал обоих без права внесения залога.