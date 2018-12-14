В Украине возросло число жертв гриппа (видео)

Накануне сообщалось об одной жертве гриппа.

В Харьковской области от гриппа умерли двое людей.

62-летняя женщина умерла 5 дней назад. И лишь сегодня стали известны результаты экспертизы, которые подтвердили, что она болела гриппом, говорится в сюжете ТСН.

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А накануне сообщили о первой жертве гриппа в этом году - 9-летней девочке.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 1 декабря умерла больная гриппом 9-летняя девочка. Заболела она, по имеющейся информации, 27-28 ноября.

Судмедэкспертиза обнаружила у умершей девочки штамм гриппа А (Н3N2). Согласно приказу Минздрава, биологический материал для вирусологического исследования доставлен в Центр гриппа до Киева.