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В Украине возросло число жертв гриппа (видео)

19:10, 14 декабря 2018
Новости регионов
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62-летняя женщина умерла 5 дней назад. И лишь сегодня стали известны результаты экспертизы, которые подтвердили, что она болела гриппом, говорится в сюжете ТСН.

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А накануне сообщили о первой жертве гриппа в этом году - 9-летней девочке.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 1 декабря умерла больная гриппом 9-летняя девочка. Заболела она, по имеющейся информации, 27-28 ноября.

Судмедэкспертиза обнаружила у умершей девочки штамм гриппа А (Н3N2). Согласно приказу Минздрава, биологический материал для вирусологического исследования доставлен в Центр гриппа до Киева.

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Теги: #Киев#смерть#грипп