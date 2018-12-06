На Тернопольщине водитель маршрутки поразил своим поступком: прервал рейс и отвез в больницу пассажира с инсультом (видео)

Что с пассажиром что-то не так – разглядел водитель маршрутки.

На Тернопольщине водитель маршрутки съехал с рейса и направил автобус к больнице, потому что его пассажиру внезапно стало плохо.

Водитель разглядел у мужчины признаки инсульта, поэтому решил не медлить, дожидаясь скорую – и это спасло больного от тяжелых осложнений, говорится в сюжете ТСН.

Что с пассажиром что-то не так – разглядел водитель маршрутки. "Вижу, что ему руку отнимает, что-то хотел мне сказать – вижу, не получается, не может говорить уже. И все хуже и хуже", - рассказал водитель маршрутки Александр Иваськевич.

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Когда на следующей остановке “Рынок” все пассажиры вышли, водитель решил ехать в больницу. Людям, которые начали заходить в маршрутку, объявил об отмененном рейсе. "Сейчас вызвать скорую – знаете, пока то, пока се. Я сразу автобусом туда, вот так по кругу, у нас там больница есть", - пояснил водитель. Маршрутка, которая стала каретой “скорой”, домчалась до реанимационного отделения за три минуты.

Еще водитель буквально на руках вынес недвижимого пассажира из автобуса. "Более того, он помог его вынуть оттуда, он забрал наши вещи обратно, отвез домой, предложил мне деньги, которые у него были. Я так понимаю – выручка", - рассказала супруга больного. Благодаря мгновенной доставке медики не потеряли “золотое” время спасения таких больных – пенсионер перенес инсульт без осложнений. "То есть у него нет параличей ни в руках, ни в ногах. Лицо вернулось на свое место, как было", - пояснил заведующий неврологическим отделением Кременецкой районной больницы Константин Буковский. Спасенному пассажиру после инсульта еще трудно говорить, но он не может не поблагодарить своего спасителя.

Ранее в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием двух маршруток - у одного из водителей случился инсульт.