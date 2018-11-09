В Винницкой области изъяли крупную партию контрабандных лекарств для онкобольных

Обыски прошли в Винницком областном онкологическом диспансере, а также в четырех областных центрах.

В Винницкой области правоохранители обнаружили значительные партии запрещенных к использованию в Украине лекарственных средств, которые были перемещены контрабандным путем из Турции, стран Азии и Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, обыски прошли сегодня в Винницком областном онкологическом диспансере, по местам работы и проживания лиц из числа медицинского персонала диспансера и группы поставщиков, которые создали и наладили сеть поставок контрабандных лекарств.

Также обыски по делу проведены в четырех областных центрах, где контрабанда аккумулировалась.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время продолжается подсчет суммы изъятого.

«В настоящее время обыски еще продолжаются, масштабы изъятого огромные, учитывая стоимость лекарств для онкобольных», - сказала пресс-секретарь прокурора Винницкой области Ирина Выхованец. Более конкретную информацию в прокуратуре обещали предоставить позже.

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Сейчас решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

В ведомстве уточнили, что в рамках следственных действий в уголовном производстве по факту контрабандного перемещения из Турции, стран Азии и РФ контрабандных лекарственных средств разоблачена группа злоумышленников, которые сбывали пациентам лекарства, в частности, больным, находящимся на лечении в Винницком областном онкологическом диспансере.

По производству проводятся следственные действия, подробно выясняются обстоятельства совершения преступления и конкретный круг виновных лиц, в частности, медиков.

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Украину из Польши через пункт пропуска «Ягодин-авто» пытались ввезти незадекларированные медицинские препараты на сумму 250 тыс. грн.