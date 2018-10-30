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В Киеве зафиксировали семь случаев экзотической болезни, два закончились летально

13:45, 30 октября 2018
Новости регионов
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Два случая заболевания малярией закончились летально / фото moya-planeta.ru

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Об этом в комментарии 44.ua сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

"За 9 месяцев 2018 года в столице зарегистрировали 7 завозных случаев малярии (в двух случаях болезнь закончилась летально), как и за аналогичный период прошлого года. Местные случаи малярии, вторичные от завозных, не зарегистрированы", - рассказал Чумак.

Ранее сообщалось, что гражданин Нигерии привез в Харьков малярию. Он приехал в город 18 августа на учебу в вузе.

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Теги: #Киев#малярия