В Киеве зафиксировали семь случаев экзотической болезни, два закончились летально
13:45, 30 октября 2018Новости регионов
430 0
Местные случаи малярии, вторичные от завозных, не зарегистрированы.
Два случая заболевания малярией закончились летально / фото moya-planeta.ru
В Киеве с начала 2018 года зарегистрировали семь случаев "завезенной" малярии. В двух случаях болезнь закончилась летально.
Читайте такжеВ Харькове зафиксировано заболевание малярией у иностранца из Гвинеи
Об этом в комментарии 44.ua сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.
"За 9 месяцев 2018 года в столице зарегистрировали 7 завозных случаев малярии (в двух случаях болезнь закончилась летально), как и за аналогичный период прошлого года. Местные случаи малярии, вторичные от завозных, не зарегистрированы", - рассказал Чумак.
Ранее сообщалось, что гражданин Нигерии привез в Харьков малярию. Он приехал в город 18 августа на учебу в вузе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter