Десятки школьников в Днепре оказались на больничных койках: появились новые данные о состоянии детей (видео)

Точную причину отравления детей в Днепре до сих пор не установили.

Все 38 детей, попавшие в больницу из-за неустановленной инфекции в одной из днепровских школ, по информации медиков, выздоравливают.

Обращаться за помощью больные начали в минувшую среду. Ученики - из разных классов, разного возраста. Симптомы одинаковые - расстройство пищеварения, тошнота, повышенная температура. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция, говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

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Причину инфицирования до сих пор не установили. Пока в школе вынужденные каникулы как минимум до 21 сентября. Специалисты проверяют не только столовую, но и остальные школьные помещения и водопровод. Объявить результаты исследований обещают в ближайшее время.

"Окончательно сказать, какого характера отравления у детей - вирусного, ротавирус или бактериальный - мы должны получить официальные результаты исследований", - говорит начальник отдела областного управления Госпотребслужбы Неля Полюхович.

"Есть дети, которые ели в столовой и не имеют признаков заболевания. А есть дети, которые вообще с 3 сентября не переступали порог столовой и имеют такие признаки заболевания. Более того, они даже воду с собой в бутылках носят", - говорит директор школы №62 Елена Светличная.