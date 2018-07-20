В Николаевской области на базе отдыха произошло массовое отравление
17:01, 20 июля 2018Новости регионов
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Сейчас проводится проверка, что могло вызвать отравление.
К медикам обратились 10 человек / фото УНИАН
В селе Морское Березанского района Николаевской области на частной базе отдыха "Сан Марино" произошло массовое отравление.
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За медицинской помощью обратились 10 человек - восемь детей и двое взрослых, передает пресс-служба Николаевской ОГА.
Пострадавшие были немедленно госпитализированы в инфекционное отделение больницы с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Сейчас состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести.
Как сообщал УНИАН, 17-18 июля из детского лагеря "Ястребок" Донецкой области с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция", госпитализированы 84 человека, из них - 68 детей.
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