В Донецкой области резко возросло число отравившихся в лагере: перевалило за 80 человек (фото)

Предварительный диагноз - «острая кишечная инфекция».

В Донецкой области с отравлением госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«17 - 18 июля из детского лагеря «Ястребок» села Сосновка Лиманского района, с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 84 человека, из них 68 детей», - говорится в сообщении.

Всего в лагере находилось 134 человека. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

17 июля сообщалось, что открыто уголовное производство по факту массового отравления 60 детей в загородном детском заведении оздоровления и отдыха «Ястребок», который расположен в с.Сосновое Лиманского района.