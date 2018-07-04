На Полтавщине 7-летнюю девочку укусила гадюка - ребенок в реанимации

Малышка в больнице в тяжелом состоянии.

Под Кременчугом Полтавской области 7-летнюю девочку укусила за голень степная гадюка.

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Это произошло 3-го июля. Змея укусила девочку в лесу между с. Чечелево и с. Белецковка, передает "Телеграф".

Малышку доставили в детскую больницу Кременчуга. Она в реанимации.

Как сообщал УНИАН, в поселке Козовка на Харьковщине 11-летний мальчик Сергей оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за укуса гадюки.