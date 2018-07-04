На Полтавщине 7-летнюю девочку укусила гадюка - ребенок в реанимации

09:28, 04 июля 2018
Новости регионов
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Ребенка укусила гадюка / фото УНИАН

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Это произошло 3-го июля. Змея укусила девочку в лесу между с. Чечелево и с. Белецковка, передает "Телеграф". 

Малышку доставили в детскую больницу Кременчуга. Она в реанимации. 

Как сообщал УНИАН, в поселке Козовка на Харьковщине 11-летний мальчик Сергей оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за укуса гадюки.

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Теги: #ребенок#больница