На Полтавщине 7-летнюю девочку укусила гадюка - ребенок в реанимации
09:28, 04 июля 2018Новости регионов
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Малышка в больнице в тяжелом состоянии.
Ребенка укусила гадюка / фото УНИАН
Под Кременчугом Полтавской области 7-летнюю девочку укусила за голень степная гадюка.
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Это произошло 3-го июля. Змея укусила девочку в лесу между с. Чечелево и с. Белецковка, передает "Телеграф".
Малышку доставили в детскую больницу Кременчуга. Она в реанимации.
Как сообщал УНИАН, в поселке Козовка на Харьковщине 11-летний мальчик Сергей оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за укуса гадюки.
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