Ядовитая атака: на Харьковщине 11-летний мальчик оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за укуса гадюки (видео)

19:08, 07 июня 2018
Новости регионов
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Гадюка укусила ребенка во дворе. Вероятно, мальчик налетел на нее, когда прыгал с дерева.

Чтобы спасти ребенка, местной больнице пришлось вызывать санавиацию - мальчика срочно переправили в Харьков. Меньше чем за час он получил спасительную сыворотку от змеиного яда.

Состояние ребенка остается тяжелым, но угрозы жизни нет, уверяют врачи.

Как сообщал УНИАН, ранее на Житомирщине 59-летняя женщина после укуса гадюки попала в больницу.

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Теги: #ребенок#больница