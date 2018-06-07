Ядовитая атака: на Харьковщине 11-летний мальчик оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за укуса гадюки (видео)
19:08, 07 июня 2018Новости регионов
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В Харькове пострадавший ребенок получил спасительную сыворотку от змеиного яда.
В поселке Козовка на Харьковщине 11-летний мальчик Сергей оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за укуса гадюки.
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Гадюка укусила ребенка во дворе. Вероятно, мальчик налетел на нее, когда прыгал с дерева.
Чтобы спасти ребенка, местной больнице пришлось вызывать санавиацию - мальчика срочно переправили в Харьков. Меньше чем за час он получил спасительную сыворотку от змеиного яда.
Состояние ребенка остается тяжелым, но угрозы жизни нет, уверяют врачи.
Как сообщал УНИАН, ранее на Житомирщине 59-летняя женщина после укуса гадюки попала в больницу.
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