В киевском Военном институте массово отравились курсанты

В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов.

11 июня 2018 года около 08:30 в санитарную часть киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.

Большинство из тех, кто обратился за помощью, накануне, 10 июня, находилось в увольнении, вне учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

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Отмечается, что командованием Военного института предпринят ряд неотложных мер. Всем, кто обратился в медицинский пункт, предоставлена необходимая квалифицированная медицинская помощь, они находятся в лазарете.

Начальник института инициировал служебную проверку по выяснению причин происшествия.

Пока ситуация контролируемая, динамики к увеличению количества случаев недомогания среди личного состава института не наблюдается, ни один военный учебного заведения в дополнительной госпитализации не нуждается.

"Киев оперативный", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что пострадавших более 150.