Подростковый буллинг: на Житомирщине школьники жестоко избили восьмиклассника (фото)
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, по данному факту открыто уголовное производство.
Отмечается, что 9 июня в результате жестокого избиения школьниками восьмиклассника во дворе школы тот получил повреждения и попал в больницу, где сейчас и находится.
Как сообщила на своей странице в Facebook жительница Коростеня Наталья Максименко, одного из хулиганов удалось задержать. Там же она разместила фотографии этого конфликта.
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По ее словам, парня избили, потому обидчикам не понравилась ответы на их вопросы; за жестоким избиением наблюдали еще шестеро школьников.
«Били ногами в живот, по голове даже тогда, когда тот был без сознания; лили пиво на голову», - пишет Максименко.
По ее словам, свидетели трагедии задержали одного из хулиганов, остальные сбежали.
Пострадавшего с места происшествия забрала карета скорой медицинской помощи. Расследование обстоятельств дела продолжается.
Как сообщал УНИАН, ранее в лицее Киева школьнику сломали позвонки - он пятый месяц не встает.