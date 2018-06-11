Подростковый буллинг: на Житомирщине школьники жестоко избили восьмиклассника (фото)

Парня били ногами даже тогда, когда он потерял сознание.

В городе Коростень Житомирской области полиция расследует обстоятельства жестокого избиения школьниками восьмиклассника одной из школ города.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, по данному факту открыто уголовное производство.

Отмечается, что 9 июня в результате жестокого избиения школьниками восьмиклассника во дворе школы тот получил повреждения и попал в больницу, где сейчас и находится.

Как сообщила на своей странице в Facebook жительница Коростеня Наталья Максименко, одного из хулиганов удалось задержать. Там же она разместила фотографии этого конфликта.

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По ее словам, парня избили, потому обидчикам не понравилась ответы на их вопросы; за жестоким избиением наблюдали еще шестеро школьников.

«Били ногами в живот, по голове даже тогда, когда тот был без сознания; лили пиво на голову», - пишет Максименко.

По ее словам, свидетели трагедии задержали одного из хулиганов, остальные сбежали.

Пострадавшего с места происшествия забрала карета скорой медицинской помощи. Расследование обстоятельств дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в лицее Киева школьнику сломали позвонки - он пятый месяц не встает.