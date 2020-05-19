Кристина Шапран: Делать интимный снимок нужно так, чтобы, в случае чего, можно было сказать: "Это не я". Попы могут быть похожи, а вот родимые пятна – вряд ли

Все, что касается секса, порождает массу заблуждений. Какие стереотипы есть вокруг секстинга – интимной переписки и пересылки личных фото интимного характера?

Например, что этим занимаются только извращенцы. Если честно, не знаю ни одного извращенца, который бы занимался секстингом. Также многие считают, что секстинг подходит только для тех, у кого нет партнера. А это вовсе не так. Люди занимаются секстингом с постоянными партнерами в том числе, ведь это идет на пользу развитию отношений.

Еще есть мнение, что секстинг — ни к чему не обязывающая болтовня. Но это тоже не совсем так. Во-первых, это все равно не самое безопасное занятие. Во-вторых, по ту сторону экрана находится живой человек с эмоциями (занимаясь секстингом со случайным знакомым из Тиндера, люди об этом забывают). Если, дойдя до сильной точки возбуждения, потом просто, по привычке, свернуть чат, такой секстинг станет не самым приятным воспоминанием. Останется ощущение внутренней пустоты. Это работает, как и при реальном сексе, когда, пережившим сильную эмоцию партнерам, нужно друг друга дообнимать, дозаботиться, прожить историю.

Как думаете, эти заблуждения универсальны во всем мире или специфика нашей страны?

Мне кажется, это более присуще постсоветскому пространству. В той же Европе люди проще говорят о сексе. И к секстингу, тем более, относятся проще. Мы же пока более зашоренные, ввиду нашей сексуальной истории и запрета на сексуальность. У нас люди все еще не готовы адекватно говорить о сексе с партнерами, привыкают не заменять слово «секс» странными словечками (секас, ЭТО, шпили-вили), выдающими стыд и стеснительность.

В интернете масса материалов о возросшем интересе к секстингу во время карантина, когда на свидания не походишь. Расскажите об основных правилах безопасного секстинга.

Важно понимать самое главное, что нет ничего супербезопасного, и помнить о культуре согласия. Она очень важна как в жизни, так и в интернете. То есть, не начинайте секстинг, не убедившись, что сейчас это уместно. Часто этим страдают мужчины, которые во втором предложении переписки присылают известные дикпики (фотография мужского полового органа, отправляемая на мобильный телефон или личным сообщением в социальных сетях, - УНИАН). Это не секстинг, а в каком-то смысле психологическое или сексуальное насилие. По факту, без спросу и моей готовности мне впихнули кусок голого тела, к которому я была морально не готова. Так не делается. В секстинге желательно проговаривать задуманное. Понятное дело, часто диалог сам ведет к этому. Но прежде, чем перейти к явному шагу, стоит убедиться в его уместности.

Также есть железобетонное правило касательно интимных снимков - никогда не высылать фотографию, на которой видно голову и тело одновременно. Лучше делать фото без явных опознавательных знаков. Чтобы не были видны ваши татуировки, родимые пятна, эксклюзивные аксессуары тоже лучше снять. Делать интимный снимок нужно так, чтобы, в случае чего, можно было сказать: «Это не я». Попы могут быть похожи, а вот родимые пятна – вряд ли.

Если, пообщавшись в Тиндере, решаете перейти в мессенджер, то выбирайте более закрытые платформы. Классно, если это секретные чаты, где потом все удаляется. Но важно понимать, что на самом деле ничего полностью секретного нет. Если человек не может сделать скрин присланной вами фотографии, потому что приложение не позволяет, он может взять второй телефон или другой гаджет и сделать снимок. То есть, даже секретные чаты не спасают в плане безопасности.

Уточните, вы имеете ввиду секретный чат в телеграмме, где можно использовать шифрование?

В телеграмме, в вайбере есть секретные чаты, снап-чатом я не пользовалась, но большинство считают его наиболее дискретным. Но, опять-таки, не стоит на это рассчитывать.

Например, для подростков, считающих секстинг безопасной территорией, абсолютный must have - так называемый тест билборда. Отправлять только то, что не стыдно будет увидеть на билборде возле школы или дома. С подростками тема вообще очень острая из-за высоких рисков стать жертвой онлайн-груминга (налаживание доверительных отношений с целью сексуального насилия онлайн или офлайн, - УНИАН) или шантажа с целью вымогательства, фото могут оказаться на порно-сайтах и т.д.

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Понятное дело, что у взрослых рамки чуть шире. Имеет смысл примерять ситуацию на себя и находить ответ на вопрос: а не делаю ли я то, о чем пожалею? Ведь иногда может занести… Например, у меня была сексуальная зависимость и секстинг был частой историей. Не сомневаюсь, что мои видосики и фоточки гуляют по интернету, как минимум, в личных переписках. Ведь когда человек тебе присылает видео одной из бывших барышень, понимаешь, что твое видео также кому-то пришло.

Есть ли какие-то отдельные рекомендации для секстинга с незнакомцами?

Лучше, чтобы вас нельзя было легко отследить и найти. Для сомнительных чатиков классно использовать левый номер телефона, симку, которая не привязана ни к одной из ваших социальных сетей, чтобы была отключена геолокация. С незнакомыми людьми лучше не обмениваться соцсетями, а оставаться на нейтральной территории. Ведь если у вас открыты контакты, шантажисту не составит труда разослать ваши интимные фото. История знает много случаев, когда именно так и получалось.

Нужно быть осторожнее. В интернете люди нередко выдают себя за тех, кем не являются. Собеседник может уметь манипулировать, строить эмоциональные, классные диалоги, побуждающие присылать ему достаточно откровенные вещи, которые потом оказываются на порно-сайтах. Поэтому я стараюсь убеждаться в реальности собеседника по ту сторону экрана. Сделать это просто: достаточно попросить специально записанное для вас видео. Желательно, чтобы оно содержало кодовое слово или предложение (иначе, могут прислать просто скачанное из сети).

Например, говорю: «Хочу увидеть, как ты произносишь мое имя». Если человек не хочет этого делать, чаще всего, я сливаюсь. Ведь такие игры не всегда приятно заканчиваются. Меня, как минимум, дважды пытались шантажировать фотографиями. Благо, что я супер открытая, и многие знают, что я могу себе позволить. То есть, разосланные фотографии не стали бы для меня трагедией. Но другим подобные истории могут реально навредить, в том числе, психологически.

Куда бежать, если ваши интимные фотографии или видео попали в сеть, или вам этим угрожают?

Если шантажируют, то не вести дискуссии. Начали шантажировать - закрываем диалог, делаем скриншоты угроз, можно обратиться с ними в полицию либо киберполицию. Если требуют денег, «забиваем», ничего не отправляем. В крайнем случае, можно напомнить об уголовной ответственности за распространение порнографии и шантаж.

Если угрожают отправить фото друзьям в фейсбуке, можно на опережение самому написать в соцсети. Мол, вышла подстава, и фото не ваши. Либо честно признать, что было такое дело, и попросить друзей не ввязываться в диалог с шантажистом, просто удалять ваши фото. Если фотографии уже распространили, опять-таки, можно связаться с полицией или киберполицией, а также обратиться в службу поддержки социальной сети и попросить удалить снимки.

Как полагаете, секстинг с незнакомцами можно воспринимать как измену постоянному партнеру?

Вопрос сложный, честно вам скажу. С одной стороны, нет. Потому что, секстинг с незнакомым человеком — это, примерно, как просмотр порнографии или мастурбация. Он никак не влияет на мои отношения с партнером. Это просто реализация моей фантазии. Другое дело, если за секстингом стоит не просто желание поговорить про секс, а интерес к конкретному человеку и желание конкретного человека по ту сторону экрана… Если секстинг отбирает часть внимания от реального партнера, есть вопросы. Ведь есть разница между «хочу секса» и «хочу секса с этим человеком». Если ввиду секстинга реальный партнер становится менее интересным, это уже требует диалога.

Как секстинг между партнерами влияет на их сексуальную жизнь? Стоит ли его считать прелюдией?

Я бы выделила его как отдельную практику. Например, массаж может быть отдельно, а может быть прелюдией к чему-то большему. Также и секстинг может быть просто диалогом, который позволит партнерам больше узнать друг о друге. Ведь часто люди стесняются говорить вслух многие вещи даже партнеру, с которым давно вместе. Написать, не глядя глаза в глаза, гораздо проще. В этом плане это более безопасная территория. И даже если один партнер ужаснется от прочитанного, у него будет время выдохнуть, подумать и адекватно ответить на сообщение. Испуганную реакцию при разговоре не спрячешь. Более того, она может заставить другого пожалеть о сказанном.

Также секстинг крут для того, чтобы прислушаться к своим ощущениям, которые возникают из-за фантазии. Проговаривая вещи, которые сидят в голове, включается воображение, картинки вырисовываются. И здесь важно ответить себе на вопрос, насколько вам с этим окей. То есть, в каком-то смысле секстинг может быть терапевтической историей. И да, секстинг может быть прелюдией. Переписываясь, сидя на работе, вернувшиеся домой партнеры уже испытывают определенный градус возбуждения.

Может ли секстинг помогать человеку изучать собственную сексуальность?

Сто процентов. Опять же, чаще всего мы проговариваем свои желания не для другого партнера, а для себя. Прежде всего, секстинг – это про диалог с самим собой. Особенно, если человек умеет рефлексировать и прислушиваться к себе. Хорошо, если по ту сторону экрана будет экологичный партнер, который не осудит, даже если проговорите очень специфическую штуку. Ведь - это важно отметить - с осуждением можно встретиться.

Секстинг действительно может вывести нашу сексуальность на новый уровень. В том числе, помочь развитию сексуального интеллекта. Например, когда я только начинала подобные эксперименты, было любопытно выявлять свои реакции на чужие фантазии. Это классно прорабатывает стереотипы о сексе. Вот, человек рассказывает мне свои желания из какой-то БДСМ-практики. Когда мне было 19 лет, я закрывала глаза руками с возгласами: «О Боже, что мне такое пишут!». Потому что в голове было разделение на «нормально» и «не нормально». Дальше в переписках я начала останавливать свое: «О Боже…» и задавать себе вопрос - «Почему?». То есть, точно ли мне страшно и неприятно, или мне сказали, что такой должна быть реакция? Если неприятно, то почему? Что у меня срабатывает? Многочисленные «почему» развязывают длиннющий диалог с самим собой на тему сексуальности, своих убеждений и стереотипов.

А есть ли в секстинге понятие нормы? Условно говоря, по выходным – это нормально, а вот ежедневно - перебор.

Смотрите, вроде бы есть средний показатель частоты занятия сексом - три раза в неделю. Однако, мы понимаем, что у людей бывает разная половая конституция. Кому-то хочется секса раз в две недели, а кому-то он нужен ежедневно. При этом, у человека все прекрасно с гормональным фоном, нет физиологических отклонений. С секстингом также вопрос индивидуальный, важно опираться на свои ощущения.

Как для себя определить границу между секстингом и домогательствами? Например, если вам присылают фотографию без вашего согласия…

… все, что делается без согласия — это уже про домогательства. Но я бы говорила больше о личных ощущениях. Есть одно простое правило: если мне дискомфортно, не стоит продолжать. Помните, в начале я говорила, что в секстинге нередко забывают о другом человеке по ту сторону экрана? Все должно опираться на честные ощущения и осознание того, как вам. Если вам пусто и больно — это не окей. Так не должно быть. Если после секстинга чувствуете не удовлетворение, а внутреннюю пустоту, значит что-то идет не так. Без личных границ секстинг будет разрушителен.

Если сегодня человек согласился на секстинг, и ему было классно, то не факт, что завтра будет также. Поэтому важно помнить о культуре согласия и спрашивать, а подходит ли это сегодня партнеру по ту сторону экрана. Также нужно помнить о себе, а подходит ли это сейчас вам. Не бойтесь говорить: «Нет, я сегодня не настроен».

Как быть паре, где одному секстинг интересен, а другой воспринимает это как что-то маргинальное?

В первую очередь, разговаривать и попытаться понять, какие барьеры срабатывают. Если это секстинг между сложившейся парой, вообще непонятно, почему бы и нет? Что именно останавливает? Искать компромисс, докопаться до сути, а действительно ли это нужно первому партнеру. Возможно, его желание вообще объясняется банальным: «Все так делают, и я хочу». Если вопрос стал камнем преткновения, имеет смысл сходить к медиатору и понять для себя причины. Скорее всего, вопрос не в секстинге, как таковом. А в контакте между партнерами и их отношениях. Ведь секс — это не просто физическая история, это очень сильно про отношения, понимание и единение партнеров.

Ирина Шевченко