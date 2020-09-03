Именины Одессы-мамы. "Похмелье" может быть тяжелым

В Южной Пальмире, несмотря на карантин, на праздничный концерт по случаю Дня города собрались десятки тысяч людей. Безопасную дистанцию никто и не думал соблюдать, защитные маски у собравшихся также отсутствовали.

Свой 226-й День рождения 2 сентября «черноморская жемчужина» отмечала, что называется, не благодаря, а вопреки. Решение о праздновании неюбилейной даты было принято местными властями безоговорочно и подкреплено определенными финансами. Но одна (существенная) оговорка, все-таки, была. На предмет определенных мер безопасности, необходимых из-за коронавирусной атаки. Потому 2 сентября в городе началось с масштабной дезинфекции Приморского бульвара, Потемкинской лестницы, Стамбульского и Греческого парков, Думской и Театральной площадей. То есть, мест, где во время подобного рода гуляний собирается фантастическое количество людей.

Торжества проходили в традиционном для Одессы стиле. Почетные граждане города возложили цветы к подножию памятников: градоначальнику Южной Пальмиры Григорию Маразли (руководил городом с 1878-го по 1895 годы), Основателям Одессы, князю Михаилу Воронцову (генерал-губернатор Новороссийского края в середине 19 века), Иосифу Дерибасу, Дюку де Ришелье (Арман Эмманюэль дю Плесси, генерал-губернатор Одессы с 1805-го по 1814-й годы) и Атаману Головатому.

Позднее на Думской площади - перед зданием мэрии - подняли флаг города, и курсанты в защитных масках (привычный атрибут нынешних реалий) пронесли 33 государственных флага - стран-участниц празднеств. Официальных гостей на этот раз, само собой, поубавилось. Из-за пандемии не все смогли приехать в Одессу.

Под ногами - «звезды»…

Однако обычным горожанам и туристам такого рода нюансы не интересны. Куда любопытнее прийти на Аллею звезд, где по случаю «маминых именин»(ведь Одесса - мама, и с этим никто не спорит) открыли очередные мемориальные знаки. Так, заблистала звезда композитора и дирижера Исаака Дунаевского (Ицхак-Бер бен Бецалель-Йосеф Дунаевский), создавшего множество музыкальных шедевров, в том числе к 11 опереттам, в числе которых - «Белая акация». Музыка Дунаевского к этому спектаклю давно стала гимном Одессы. Эту мелодию регулярно воспроизводят куранты, установленные на здании мэрии.

Вторая звезда посвящена Нобелевскому лауреату в области литературы Ивану Бунину, бывавшему в городе у моря три десятка раз и даже связавшему себя (на какой-то период) узами брака с одесситкой. Третья - писателю Ивану Куприну, написавшего о городе много правдивых рассказов, четвертая - балетмейстеру Павлу Вирскому, родившемуся в Одессе в 1905 году.

Еще одна звезда открыта в честь комик-труппы «Маски», бессменные руководители которой - Георгий Делиев и Борис Барский - лично присутствовали на оригинальной церемонии.

По окончанию официоза любой человек мог запечатлеться возле той или иной звезды - гранитные плитки с золочеными изображениями вмонтированы в мостовую на улице Ланжероновской. Можно и наступить на звезду - некоторые верят, мол, так впитаешь частицу гениальности того, чье имя «лежит» у тебя под ногами.

Здесь уже «прописались» поэты Анна Ахматова, Саша Черный и Эдуард Багрицкий, писатели Юрий Олеша, Исаак Бабель и Владимир Жаботинский, Илья Ильф и Евгений Петров, сатирик Михаил Жванецкий, кинорежиссер Кира Муратова, артист Леонид Утесов, пианисты Святослав Рихтер и Эмиль Гилельс… Есть скрипач-педагог Петр Столярский и актер Михаил Водяной, виртуозно воплотивший на сцене легендарного налетчика Мишку Япончика... После вчерашнего дня звезд в уже ставшем знаковым месте - тридцать девять.

На месте бывшего кладбища - музей-стена

Люди, не испугавшиеся палящего солнца и изнуряющей духоты, стали вчера очевидцами еще одного любопытного события - открытия нового арт-объекта в Преображенском парке - мемориального музея-стены, на которой указаны имена известных одесситов. Все они похоронены на бывшем некогда в этом месте первом городском кладбище. На стене - 97 имен и каждое - легендарно.

Среди них - муниципальные и общественные деятели: Андрей Железцов - первый Одесский городской голова; Дмитрий Инглези – корсар и хлеботорговец, городской голова (1818-1821 гг.), участник ликвидации чумы (1829, 1837 гг.). Степан Телесницкий и Егор Калантаев - первые начальники Одесского порта, Феликс де Рибас - подаривший Одессе Городской сад, младший брат основателя Одессы адмирала де Рибаса; Франческо Боффо - выдающийся архитектор, оставивший после себя Сабанеев мост, Потемкинскую лестницу, дворец Воронцова, здание Старой биржи (ныне мэрии).

Знаменитые генералы Иван Сабанеев и Федор Радецкий, князь Иван Жевахов, брат поэта Александра Пушкина — Лев Пушкин, архитекторы Франческо Моранди, Викентий Прохаска, звезда немого кино Вера Холодная, «отец» одесского пива Вильгельм Санценбахер, тайный советник Павел Марини, кондитер Артур Фанкони, композитор Петр Сокальский и многие другие.

Первые захоронения на старом кладбище датируются концом XVIII века, они были сделаны в первые годы существования города или до его официального основания. С самого начала кладбище разделили на участки по вероисповеданию - национальный и конфессиональный состав населения очень отличался. Но хоронили представителей всех сословий. Помимо рядовых горожан, здесь нашли последнее пристанище градоначальники и талантливые администраторы, герои войн и дипломаты, промышленники и купцы, архитекторы и художники, ученые, литераторы и меценаты - те, кто основал Одессу, способствовал ее становлению в ряду крупнейших и красивейших городов мира, кто прославил ее в веках.

В середине XIX века территория кладбища постепенно превратилась в своеобразный благоустроенный зеленый парк, служивший местом прогулок горожан. Во второй половине 1880-х захоронения здесь прекратились из-за отсутствия места, хотя известных людей (по специальному разрешению) и их ближайших родственников хоронили вплоть до уничтожения кладбища.

После революции 1917 года и событий гражданской войны 1918-1922 годов, разрухи, массовой эмиграции, кладбище с каждым годом все больше и больше приходило в упадок. Могилы становились заброшенными, каменные надгробия разрушались, на территории орудовали вандалы и мародеры. В 1931 году вышло официальное постановление об уничтожении кладбища и организации на его месте парка…

Говорят, арт-объект будет расширяться, и туристам наверняка понравится эта новая достопримечательность «черноморской жемчужины». Впрочем, как и оригинальный вход расположенного недалеко зоопарка. Данная «входная группа» (аккурат со стороны Преображенского парка) выполнена в мавританском стиле. Сразу за аркой посетителям зверинца открывается прекрасный вид на озера с птицами и красивый мост. Новшество привлекло небывалый наплыв гостей и вызвало огромный восторг, особенно, у детей…

Максим Ткачук и «Лимончики»

Стоит отметить, что часть праздничных мероприятий из пандемии COVID-19 провели в онлайн-режиме, и полиция неоднозначно напоминала о необходимости соблюдения соответствующих ограничений - Одесса отнесена к так называемой желтой зоне. Однако все эти требования и предупреждения были проигнорированы.

Вечером на Потемкинской лестнице, Приморском бульваре и других прилегающих территориях, которые так тщательно дезинфицировали с утра, собрались десятки тысяч людей.

Открыл гала-концерт юное дарование - Максим Ткачук с Волыни, выступление которого стало полной неожиданностью. Напомню, ранее Национальная телерадиокомпания «зарубила» участие 12-летнего Ткачука в детском Евровидении из-за исполнения песни советского периода «Смуглянка». В Одессе на Потемкинской лестнице мальчик начал выступление именно этим произведением, после чего спел на украинском языке «Моя Украина». Затем, прямо на сцене, Почетный гражданин Одессы, экс-губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий и мэр города Геннадий Труханов вручили ребенку сертификат на квартиру в Южной Пальмире...

Потом, до самой ночи, горожане и туристы наслаждались выступлениями местных знаменитостей - музыкальных коллективов «Мамины дети» и «Деньги вперед», которые порадовали визжащих от восторга зрителей популярными одесскими песнями. Наиболее импульсивные гости города даже пустились в пляс, в частности под «Лимончики» и «Семь сорок». Порадовали собравшихся также Потап с группой «Мозги», Макс Барских и другие.

Всеобщему веселью не мешали ни теснота (из-за большого скопления людей), ни запах перегара (из-за выпитого спиртного). Множество людей находились в этом «муравейнике» очень близко друг к другу, о защитных масках даже не вспоминали...

Финишировали торжества фейерверком, после чего толпы растеклись-разъехались по разным районам города, унося в темноту шлейф пива, духов и безудержного веселья.

Не обошлось без нескольких пьяных потасовок, которые бдительные копы, что называется, рубили на корню...

Вообще, многие очевидцы вчерашних событий назвали гала-концерт «событием за гранью разумного», «пиром во время чумы» и «предвыборной вакханалией»… Уже сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что торжества на Потемкинской лестнице наверняка аукнутся Южной Пальмире вспышкой коронавируса, и пообещал поднять вопрос перед контролирующими органами…

Если этот прогноз сбудется (что вполне вероятно), отзвуки грандиозного шоу больно ударят по веселой Одессе-маме. Похмелье будет тяжелым.

Лариса Козовая