Отказ от эксклюзивов и герои-пенсионеры. Какими будут игры будущего

Игровая индустрия постоянно развивается и периодически делает большие скачки вперед, как это было с переходом в 3D. Но в последние годы таких кардинальных изменений не было. Разработчики полировали эффекты и графику, делали миры масштабнее, а сюжеты интереснее. Что же изменится с приходом нового поколения консолей? Какими будут игры в ближайшие годы и как мы будем в них играть. На эти вопросы мы и попытаемся ответить прямо сейчас.

Больше игр для взрослых

Речь пойдет не об увеличении популярности хентай-проектов и прочей клубнички для геймеров. Мы поговорим о взрослении разработчиков и аудитории, и о том, как это скажется на играх. Когда гейминдустрия только набирала обороты, компьютерные игры были уделом молодых. Юные геймеры обожали спасть принцесс, отстреливать демонов, создавать империи и расхищать гробницы. Но с тех пор прошло несколько десятков лет, игроки выросли. Это не значит, что им разонравились веселые проекты. Но появился запрос и на более серьезные сюжеты. Да и разработчики не помолодели. Хороший тому пример – серия God of War.

Оригинальная трилогия рассказывает о спартанце Кратосе, который яростно уничтожает одного греческого бога за другим. Бои на плечах титанов, оторванная голова Гелиоса и кровища во все стороны – таким запомнился этот брутальный слешер. Но вот в 2018 году разработчики выпускают продолжение. В нем Кратос, зачистив Олимп, отправился в Скандинавию, отрастил бороду и завел сына.

В оригинальной трилогии у героя тоже была семья, но только для галочки. Она нужна была, чтобы дать повод для мести богам. В новом же God of War сын Кратоса, Атрей, стал неотъемлемым персонажем игры. Отношения между отцом и сыном стали ядром перезапуска франшизы. И случилось это во многом благодаря тому, что сами разработчики повзрослели и стали родителями.

Креативный директор студии Santa Monica, Кори Барлог, рассказал, что идея изменить Кратоса пришла ему после рождения собственного сына. «Это игра о Кратосе, который учит сына быть богом, а сын учит отца тому, как снова быть человеком», — отметил Барлог.

Стоит ли напоминать, что в результате God of War (2018) стала игрой года. Аудитория отлично приняла новую часть, в том числе и потому, что сама повзрослела.

Но God of War – это не единичный случай. Даже у героев самых неожиданных игр могут появится дети, как это произошло с персонажами Mortal Kombat. Уличить Эда Буна с командой в недостатке фантазии сложно. За все время существования «Смертельной битвы» в серии появлялись десятки самых разнообразных бойцов. Бывали и неудачные эксперименты, вроде того же Кая из MK4, о котором сейчас никто и не вспомнит. Но были и хорошие бойцы, с интересными механиками и дизайном – они становились новыми любимчиками фанатов и смело переезжали в следующую часть серии. К примеру, Ночной Волк, Куан Чи или Кабал. Но в предпоследней части – Mortal Kombat X, наряду со старыми персонажами появились дети культовых героев серии. Это и Кэсси Кейдж, и Джеки Бриггс.

Очевидно, что со временем и других играх будут чаще появляться дети главных героев. Теперь аудитория это воспринимает нормально. А для студий это еще один шанс продлить жизнь франшизе.

Но есть и другой способ привлечь внимание старых фанатов – состарить персонажей. Так поступили авторы ремейка Tony Hawk's Pro Skater. Они заново отсканировали спортсменов, которые 20 лет назад участвовали в создании оригинальных игр. Так что в ремейке на скейтбордах будут кататься взрослые мужики в возрасте от 42 до 55 лет. А почему бы и нет? Фанаты, игравшие в первую часть, которая вышла в 1999 году, сейчас уже немолоды. Разве плохо, если взрослые или даже пожилые игроки получат этаких персонажей-пенсионеров? Учитывая, что средний возраст геймеров увеличился, это вполне реально.

Трейлер ремейка Tony Hawk's Pro Skater

Кстати, недавно представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали самого старого геймера. Ей 90 лет. Это Хамако Мори из Японии, которая не только обожает GTA 5, Resident Evil и Dark Souls 3, но еще и стримит прохождения на YouTube.

Так что через 10 лет мы вполне можем увидеть игры, в которых покажут Марио на пенсии или Кратоса, провожающего своего повзрослевшего сына в путешествие. Даже сейчас попадаются игры, вроде Old Man’s Journey, где главный герой – старик.

Детализация и рейтресинг

Можно долго спорить о том, какие персонажи и сюжеты будут популярны в играх будущего. Но с уверенностью можно утверждать, что в ближайшие 10 лет сами игры станут еще более детализированными и красивыми. Этому поспособствуют SSD в консолях и технология трассировки лучей.

Трассировка лучей – это технология для создания освещения, отражений и теней, обеспечивающая более высокий уровень реализма, по сравнению с другими методами. Представим, что вы разработчик игр из 90-х годов. Вам нужно сделать комнату с зеркалом на стене. Чтобы в зеркале что-то отражалось, нужно прибегнуть к одной уловке. Создать рядом точно такую же комнату, отраженную по горизонтали. В нее поместить персонажа-дублера, который будет имитировать все движения игрока. Способ хоть и действенный, но далеко не самый изящный.

Как раньше создавали отражение в зеракале - на примере Dreams

А что делать, если потребуется имитация отражения в окне здания или в луже? Впоследствии было придумано множество других способов создавать отражения. Самый качественный из них – это рейтрейсинг. Но имитирует он не только эффект отражений, но и то, как они образуются. Да, сейчас его применяют далеко не во всех играх. А даже там, где применяют, то делают это вместе с другими технологиями, вроде screen space reflections и прочими.

Главная проблема рейтрейсинга – это производительность. Чтобы делать трассировку лучей в реальном времени, нужно мощное железо, как у хороших игровых ПК. Так что владельцы PS4 и Xbox One могут о таком забыть. А вот консоли нового поколения получат аппаратную поддержку трассировки лучей. А ведь именно на консоли в первую очередь ориентируются студии при создании игр. И с выходом PlayStation 5 и Xbox Series X появится больше игр с поддержкой этой технологии. Это сделает игры более красивыми, улучшит освещение и отражения.

Рейтрейсинг в Control

Что же касается детализации, то здесь придет на помощь SSD. Новые консоли наконец-то избавятся от старых HDD накопителей и это развяжет руки разработчикам. Благодаря быстрому обмену данных в SSD, снизится нагрузка на оперативную память и можно будет показывать намного больше контента в кадре. К этому добавятся технологии новых игровых движков. Один из таких недавно презентовала Epic Games.

Демо Unreal Engine 5

В Unreal Engine 5 будет технология Nanite, которая позволит использовать ассеты кинематографического качества с миллиардами полигонов. А с методом глобального освещения Lumen картинка станет еще более реалистичной.

Прощаемся с эксклюзивами?

Если коротко – и да, и нет. Самые ярые поклонники эксклюзивов – это бесчисленна армия фанатов PlayStation. Неважно насколько мощный у вас ПК или каким крутым сделали новый Xbox, ведь только на консоли от Sony можно сыграть в The Last of Us Part II, God of War, Spider-Man и множество других качественных проектов. Но эксклюзивы – это исключительно имиджевая вещь. Насколько бы хорошим ни был Uncharted 4, его продажи не сравнятся с тиражом мультиплатформенной GTA 5. Игра от Rockstar, несмотря на 7-летнюю давность, все еще не пропадает из топов продаж в том же PS Store. Или же Microsoft, проиграв гонку консолей в этом поколении, продает свои игры и на Xbox One и на ПК, увеличивая прибыль.

В Sony сменилось руководство. И новое начальство, почесав затылок, решило, что из-за эксклюзивности, они теряют прибыль. Так экшн Horizon Zero Dawn начал готовиться к переезду на ПК. Масса фанатов PlayStation в Twitter были возмущены этим. По слухам, Sony не собирается ограничиваться только этой игрой, эксклюзивность потеряют и другие проекты. Однако это совершенно не означает, что на PS5 не будет эксклюзивов.

Полный отказ от эксклюзивов будет равносилен выстрелу себе в ногу. Ведь зачем тогда игрокам терпеть кривой магазин PS Store, медленный PSN или PS Now Шредингера, который как бы есть, но его как бы нет? Да и PS5 будет не такой мощной, как Xbox Series X. Вероятнее всего, Sony введет политику временной эксклюзивности, как это можно наблюдать сейчас у Epic Games Store или Google Stadia. Это поможет привлечь аудиторию на свою платформу и увеличить прибыль от продаж игр.

А вот эксклюзивы Nintendo скорее всего никуда не денутся. Тут сыграют роль особенности консоли Switch и ортодоксальная политика компании. Ведь зачем тратить ресурсы на перенос Mario Kart 8 Deluxe на ПК, если можно, не сбавляя цену, продавать ее на своей платформе. К тому же эксклюзивы Nintendo – это игры, идеально заточенные под Switch. Будут ли они также хорошо смотреться на ПК – неизвестно.

Игра по подписке

Сейчас подписочные сервисы набирают огромную популярность. За небольшую плату в месяц можно слушать музыку в iTunes, смотреть фильмы и сериалы на Netflix, а также получить доступ к библиотеке игр через Xbox Game Pass.

В новом поколении консолей Sony может представить свой сервис с платным доступом к играм. На PlayStation 5 будет частичная обратная совместимость с библиотекой PS4, а значит, что большинство эксклюзивов текущего поколения могут попасть в подписку. К тому же будут выходит и новые проекты. Это еще один способ развивать собственные сервисы и получать прибыль. Так что вряд ли в компании от него откажутся. А учитывая то, как хорошо в Xbox поработали над своей единой экосистемой, появление аналога Game Pass для PlayStation неизбежно.

Гейминдустрия в облаках

Если даже сейчас GeForce Now и Google Stadia работают убедительно, то не стоит сомневаться, что в ближайшие 5-10 лет облачные сервисы будут стоять в одном ряду с традиционными видами гейминга. Играть в «облаках», как минимум будет выгодно – не нужно вообще тратиться на консоль или дорогой ПК. А со временем это станет еще и максимально удобно. Скорее всего любители соревновательных шутеров побоятся инпут-лага и останутся на ПК, но для большинства других проектов сервисы облачного гейминга подойдут отлично.

Что с виртуальной реальностью?

Интересно, что повсеместное распространение виртуальной реальности предсказывали еще 7 лет назад для текущего поколения консолей. Помните, как Sony уверяла игроков, что световая панель в DualShock 4, которая жрет батарею геймпада и слепит вас в темноте, нужна для VR. Но не сложилось. Не сложится и в ближайшие годы. Конечно, чем чаще будут выходить крупные проекты в духе Half-Life: Alyx, тем охотней игроки будут приобретать шлемы виртуальной реальности. Но массовым такой гейминг станет только тогда, когда VR-шлемы сильно подешевеют.

Это видно даже сейчас. Самый массовый шлем – это PS VR. Он хуже своих конкурентов, хороших игр для него практически нет, но он значительно дешевле. А покупать дорогое устройство, как Index, ради одной-двух неплохих игр мало кто решится.

В ближайшем будущем мы увидим новые версии шлемов от Oculus, Valve и PlayStation. Они будут совершенствоваться, лишаться проводов, но стоить будут все еще немало. Так что виртуальная реальность останется нишевым развлечением в ближайшем будущем.

