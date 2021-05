День Победы. 10 лучших игр о Второй мировой войне

Об одной из самых страшных трагедий XX века было снято сотни фильмов, написано множество книг и создано немало видеоигр. В преддверии 8 и 9 мая УНИАН решил вспомнить десять самых интересных интерактивных проектов о Второй мировой.

В эти выходные, 8 и 9 мая отмечаются День памяти и примирения и День Победы над нацизмом. В этот праздник старшее поколение прильнет к телевизорам с культовыми черно-белыми фильмами. А более молодое – к мониторам с играми. О Второй мировой было создано много интерактивных произведений – от глобальных стратегий и шутеров до визуальных новелл. Некоторые из них сосредотачивают внимание на каком-то одном аспекте, как World of Tanks, а другие слишком сильно уходят в фантастику, как Wolfenstein: The New Order. Поэтому мы выбрали 10 самых лучших игр о Второй мировой войне, с увлекательным геймплеем и интересным сюжетом.

10. Commandos 2: Men of Courage

Бессмертная классика тактических стелс-игр, где показываются секретные операции во времена Второй мировой войны. При прохождении Commandos 2 пользователи отправятся на подводную лодку в Северном Ледовитом океане, посетят Таиланд и даже полюбуются красотами острова Саво. В каждой миссии есть своя цель: освободить союзника, связаться со шпионами, устроить диверсию и так далее.

Чтобы достигнуть поставленной задачи, игрок должен продумывать все шаги наперед. Под его управлением всегда будет несколько персонажей со своими способностями, которые можно всячески комбинировать для скрытного устранения врагов. Выверенный геймплей такого типа вкупе с многообразием антуражей и ситуаций обеспечили Commandos 2 армией поклонников и культовым статусом.

9. Sniper Elite 4

Долгие годы у Rebellion не получалось создать достойную игру в рамках серии Sniper Elite. До 2017 года разработчики выпускали преимущественно проходные проекты с кучей проблем по части сюжета, дизайна локаций и стрельбы. И только с релизом «четверки», которая ощущается цельным произведением, они добились успеха.

В Sniper Elite 4 игроки в роли снайпера Карла Фейрберна отправляются в Италию образца 1943 года. Главному герою предстоит узнать о секретном оружии нацистов и попутно выполнить несколько других диверсионных задач. Повествование, несмотря на локальный характер, получилось увлекательным, а геймплей со стрельбой из снайперской винтовки подвергся значительным улучшениям. Убивать противников и наблюдать рентген при точных попаданиях стало намного приятнее.

8. Attentat 1942

Самая необычная игра из всей подборки. Это визуальная новелла с примитивными геймплейными механиками, но запоминающимся сюжетом. Проект на манер This War of Mine рассказывает о судьбе обычных людей во времена нацистской оккупации. Он предлагает взглянуть на войну под совершенно иным углом, чем в основном и подкупает.

Пользователям предлагают узнать историю якобы собственного дедушки, который в 1942 году попал в концентрационный лагерь. При прохождении игроки выяснят, почему он там оказался, а параллельно столкнутся с множеством моральных дилемм. Attentat 1942 прекрасно показывает, насколько сложно жилось обычным людям во времена тирании гитлеровских войск.

7. Steel Division 2

Своей концепцией Steel Division 2 напоминает игры серии Total War. В этой стратегии пользователи должны командовать передвижением больших армий на глобальной карте: планировать наступление и отвечать на действия врага. А сами сражения разворачиваются в режиме реального времени на территории 25 обширных локаций.

Всего в игре доступно шестьсот боевых единиц, включая знаменитый танк Т-34, «Катюшу» и штурмовик Ил-2. Благодаря такому количеству юнитов и техники у пользователей открывается широкий стратегический простор в сражениях. Кроме того, Steel Division 2 не заставляет действовать по конкретному сценарию. В проекте можно выбрать любую из фракций, воевавших на восточном фронте, и привести ее к победе.

6. Hell Let Loose

Кратко описать игру можно фразой «Battlefield для хардкорщиков». Этот командный шутер в антураже Второй мировой войны предлагает окунуться в сражения с участием до ста человек. В битвах игроки вольны использовать обширный оружейный арсенал, танки, артиллерию и прочую технику. Стрельба и управление транспортом максимально приближены к реализму, поэтому Hell Let Loose обладает высоким порогом вхождения.

Но если адаптироваться, то можно затеряться в проекте на сотни часов. Разработчики из студии Black Matter грамотно подошли к реализации антуража. Они создали карты на основе локаций, где проходили знаковые битвы времен Второй мировой войны и реализовали постоянно меняющуюся линию фронта. Последняя дополнительно мотивирует побеждать в сражениях, так как на кону честь и судьба фракции.

5. Brothers in Arms: Road to Hill 30

Тактический шутер, который всецело дает прочувствовать героизм солдат во времена Второй мировой войны. В нем пользователи принимают роль штаб-сержанта Мэтта Бэйкера и отправляются в один из районов Нормандии. Сюжет Brothers in Arms: Road to Hill 30 охватывает временной период с 6 по 13 июня 1944 года, в который входят битва за Карантан и сражение за тридцатую высоту.

Геймплей в проекте тоже радует свои отличным качеством. Под управлением игрока находятся два отряда бойцов — штурмовой и прикрывающий. Им нужно отдавать команды во время стычек, чтобы эффективно выполнять маневры и уничтожать противников. А для более тщательного планирования своих действий пользователи вольны применять активную паузу и трехмерную карту.

4. Hearts of Iron IV

Каждая глобальная стратегия от Paradox Interactive изобилует механиками и интересными особенностями. В них можно реализовывать самые неожиданные сценарии и добиваться победы неочевидными способами. Так и в Hearts of Iron IV вовсе не обязательно становиться участником Второй мировой войны.

Пользователь волен возглавить любое государство, существовавшее в 30-е годы прошлого века, и переписать историю. Например, можно сделать Британию инициатором глобального конфликта или же превратить СССР в оплот гуманизма и задавить войну в зародыше. Сценарий порабощения всего мира в Hearts of Iron IV тоже вполне реализуем, однако он требует тщательной подготовки и знания многих игровых нюансов.

3. Medal of Honor: Airborne

Последняя из более или менее качественных «Медалей за отвагу». Игра представляет собой типичный шутер с акцентом на разнообразии миссии и локальных ситуаций. Во времена разработки Airborne уже вышли несколько успешных частей Call of Duty, так что проект создавался с оглядкой на них.

В целом получилось неплохо: задания разворачиваются в разных уголках мира, стрельба реализована на приемлемом уровне, а постепенное улучшение оружия по мере его применения добавляло в геймплей изюминку. Airborne нельзя назвать каким-то революционным или прорывным произведением, но шутер позволяет приятно провести время за зрелищным и разнообразным уничтожением нацистов. Многим любителям антуража Второй мировой войны этого сейчас и не хватает.

2. Call of Duty: World at War

Если игрок ищет максимально эффектный и качественный шутер о Второй мировой войне, то ему следует обратить свой взор на Call of Duty: World at War. Этот проект запоминается интересными миссиями, хорошей постановкой, быстрой сменой декораций и обширным арсеналом. Он, как и все лучшие части CoD, проходится на одном дыхании за шесть часов и оставляет исключительно приятное послевкусие. А графика в игре выглядит приемлемо даже по современным меркам.

Что касается сюжета, то в нем есть немного клюквы. Но если воспринимать ее в качестве привычного элемента Call of Duty, то это не повлияет на восприятие. В целом история служит отличной добавкой к общему аттракциону со стрельбой и путешествиями по разным локациям.

1. Company of Heroes

Одна из лучших стратегий всех времен демонстрирует масштабные американские операции в рамках битвы за Нормандию. В игре пользователям необходимо оборонять точки, захватывать важные регионы, продвигать линию фронта и выполнять другие задачи. Каждая миссия подбрасывает новую цель, за счет чего прохождение не приедается.

Система сбора ресурсов и постройки зданий для вербовки юнитов перекочевала в Company of Heroes из других стратегий в реальном времени. Однако геймплей все равно ощущается качественным благодаря разновидностям солдат и техники. Все боевые единицы отлично сбалансированы и обладают своим набором недостатков и преимуществ. Комбинировать из них отряды, а потом посылать их в бой — одно из самых приятных занятий в игре.

Назар Степорук

