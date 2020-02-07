Игры для взрослых. Что делать одиноким в день влюбленных

Компьютерных игр для взрослых настолько много, что можно надолго погрязнуть в проектах, вышедших за грань эротики и порно. А главное, что большая часть из них - это бесконечные клоны симуляторов свиданий, которые отличаются между собой только уровнем фантазии разработчиков и качеством графики. К тому же, большая часть таких игр выходит на сторонних сайтах, где легко можно подхватить какой-нибудь вирус. Поэтому мы сосредоточимся на релизах, вышедших на официальных игровых платформах. И хоть они не настолько развязные, в них тоже вполне можно играть одной рукой.

HuniePop

Начнем, пожалуй, с классики. HuniePop – это гибрид пазла с симулятором свиданий. В магазине цифровой дистрибуции Steam игра обойдется всего в 169 грн. Согласитесь, это намного меньше, чем вы потратили бы на реальном свидании.

Итак, о чем же HuniePop? Это игра в духе японских аниме. Перед тем, как пригласить девушку, вы должны пообщаться с ней, сделать комплимент, узнать, что ей нравится. На самом же свидании начинается мини-игра. Это, собственно говоря, пазл «три-в-ряд», где нужно выстраивать последовательности из трех и более одинаковых токенов. Ваша задача – набрать нужное количество очков до того, как закончится свидание, то есть, до того, как кончатся ходы.

При этом на поле есть определенный тип токенов, который вашей спутнице нравится – за них вы будете получать больше баллов. А если начнете собирать токены, которые не нравятся девушке, то будете получать меньше баллов, чем обычно. Если свидание завершиться удачно, девушка вышлет вам свое фото. Сначала, это будут вполне приличные снимки, но чем больше удачных свиданий вы проведете, тем «горячее» фото вам будут присылать.

Но не все так просто, как кажется. У каждой девушки тут свой характер и предпочтения. Поэтому вам придется держать в голове много информации о том, что девушкам нравится, а что нет. Но если удалось провести три удачных свидания с одной из них, то сможете пригласить ее на ночную прогулку, и если она завершится успешно, то ваша спутница согласится отправиться к вам в спальню для финального раунда. Там правила мини-игры немного поменяются – у вас будет неограниченное количество ходов, но мало времени, за которое нужно набрать определенное число очков.

В целом, это увлекательный симулятор свиданий, который заставит вас поломать голову и вознаградит весьма пикантными фото красавиц.

Dead or Alive Xtreme 3

Что может быть лучше, чем провести 14 февраля на солнечном пляже развлекаясь сразу с несколькими красивыми девушками? Именно это предлагает сделать Dead or Alive Xtreme 3.

Стоит сразу отметить, что игра вышла на ПК, PS4 и Nintendo Switch только для Азии. Но ведь ради удовольствия ничто не мешает завести японский аккаунт.

Dead or Alive Xtreme 3 – это спортивный симулятор. Но зато какой! Тут вам пляжный волейбол, где четыре красотки в сексуальных купальниках кидают мяч, скалолазание, перетягивание каната, и даже бои, в которых девушки своими пятыми точками пытаются столкнуть друг друга в воду.

Геймплей Dead or Alive Xtreme 3

Конечно, игроку будет не до спорта, когда камера начнет подбирать интересные ракурсы. Ну, а что говорить о пляжном волейболе, если от мяча вас будет отвлекать максимально реалистичная физика грудей – все-таки это главная фишка серии Dead or Alive. А в версии для PS4 у девушек время от времени может слетать бретелька с купальника – ну, чем не прелесть!

Разумеется, здесь можно также общаться с девушками и покупать им купальники поразвратнее, но вот сам геймплей может быстро наскучить. Многие состязания можно не то что одной рукой пройти – одним пальцем, нажимая одну и тут же кнопку. Но, каждому свое. И если вам нравится больше смотреть, чем действовать, то Dead or Alive Xtreme 3 придется по вкусу. А если хотите по максимуму удовлетворить свои влажные фантазии, вам больше подойдет следующая игра.

Senran Kagura Peach Beach Splash

Здесь никаких разговоров или спортивных состязаний. В этой игре вы будете мочить девушек. В прямом смысле слова. Senran Kagura Peach Beach Splash – это шутер с видом от третьего лица с перестрелками из водометного оружия. В игре есть полноценный сюжетный режим, разделенный на пять глав. В каждой из них мы играем за разных девушек, которые отучились в школах ниндзя и теперь принимают участие в турнире с водяными пистолетами… Да, сюжет - не сильная сторона этой игры, но за прохождение каждой миссии вы получаете новые костюмы, навыки и арты, что очень кстати. Кастомизировать свою боевую подругу можно в режиме «Душевая» - здесь можно подобрать девушке подходящую прическу и купальник, к примеру. Ну, и фоторежим порадует истинных ценителей красоты.

Но главное в игре все же геймплей. На арене девушки используют различное пляжное оружие – от водяных пистолетов до водяных пулеметов. У каждого из них свои особенности. К примеру, пулемет очень долго перезаряжается, из-за чего тян оказывается уязвима. Кстати, об уязвимости: чем больше попаданий по девушке, тем меньше одежды на ней остается. Так что вы быстро втянетесь и будете стараться стрелять прицельно.

Геймплей Senran Kagura Peach Beach Splash

Еще на поле боя можно использовать свои навыки – одни могут увеличить скорострельность вашего оружия, другие окружить непробиваемым щитом, а третьи – призвать на помощь питомца. Питомцы в игре разные и каждый тоже имеет уникальные навыки, которые пригодятся во время сражения.

Но, что еще важнее – в игре есть мультиплеер. Теперь вы точно не останетесь наедине. Ведь управлять вашими очаровательными соперницами могут друзья или просто незнакомцы из интернета. Или можете объединиться в команду и мочить толпы атакующих анимешных ботов.

В общем, Senran Kagura Peach Beach Splash это веселый шутер, который радует глаз, и не только…

The Witcher 3: Wild Hunt

Неожиданно? А как иначе. Третий «Ведьмак» отлично подходит для нашей подборки. Геральт между поиском Цири, политическими интригами и спасением мира от Дикой Охоты успевает сорвать «квіточку» не одной чародейке, целительнице или, чего греха таить, путане. Недаром в Новиграде аж два борделя открыто – все для утех знаменитого Белого волка. Не зря же разработчики, создавая игру, потратили 16 часов, чтобы отснять все сексуальные сцены при помощи технологии захвата движений.

Ну, вот, какой геймер не слышал про секс Геральта и Йеннифер на чучеле единорога (все по книжному канону!)? А, между тем, нужно правильно вести диалог с Йеннифер, чтобы активировать эту сцену – чем не симулятор свиданий?

Более того, многие сексуальные успехи Геральта будут напрямую влиять на сюжет. Так, например, закрутив роман с Трисс Меригольд, ведьмак может признаться ей в любви, и та останется с ним. Они осядут в Ковире, где Трисс будет советницей при короле, а Геральт обретет спокойную жизнь.

Но если вам все же хочется приключений, то лучше отправиться куда-нибудь на острова Скеллиге, где есть бойкие девицы с крутым нравом. Одна из таких – Ютта из клана Димун давно поклялась, что ляжет в постель только с тем мужчиной, который победит ее в честном поединке. Вам-то, закаленному бойцу, это – раз плюнуть. Только, как настоящий джентльмен, не используйте в кулачном бою против дамы магию и эликсиры, иначе она расценит это как слабость и никакого интима вам не видать.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

А вот истинным романтикам стоит присмотреться к медичке Шани или же совратить наследницу княжества Туссент. И это в добавок к весьма взрослому сюжету самой игры, где каждое решение – это выбор из двух зол. Так что The Witcher 3: Wild Hunt определенно подойдет тем, кто остался на день влюбленных без пары.

Сергей Коршунов