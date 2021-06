От Wolfenstein III до "Стражей Галактики". 10 самых интригующих игр, которые анонсируют на Е3 2021

Близится Е3 — самая масштабная игровая выставка, на которой собираются ведущие отраслевые компании. В этом году она пройдет исключительно в цифровом формате, но анонсов все равно будет предостаточно. Информация о них уже просочилась в Сеть. УНИАН ее внимательно изучил и выбрал 10 самых интригующих игр, которые представят на E3.

Electronic Entertainment Expo или проще говоря Е3 — это самая масштабная игровая выставка в мире. Начиная с 1995 года, она стала местом, где издатели договариваются с торговыми сетями по поводу дистрибуции своих проектов, а разработчики презентуют новые игры.

Каждый год E3 становится настоящим праздником для геймеров. А учитывая, что в прошлом году мероприятие отменили из-за коронавируса, то теперь игроки ждут выставку с удвоенной силой. В этом году она пройдет с 12 по 15 июня в онлайн-формате. И анонсов ожидается немало. Информация о многих из них уже просочилась в Сеть, и мы решили выбрать 10 самых интригующих игр, которые представят на E3.

10. Volt

Сразу предупредим: многие проекты в списке проходят под кодовыми названиями, которые используются при разработке. Поэтому не удивляйтесь странным наименованиям наподобие Volt. Под ним скрывается любопытный экшен от издательства 2K Games. В недавнем сливе проект описали, как «Ктулху встречается с Saints Row», то есть пользователей ждет открытый мир, мистика, безумие и определенный градус сатиры вкупе с черным юмором. Смесь получается весьма необычная, что уже заставляет с нетерпением ждать полноценного анонса проекта. Кто его разрабатывает, точно неизвестно, но отдельные детали указывают на Hangar 13, создателей ремейка Mafia и Mafia 3.

Они уже давно трудятся над научно-фантастической игрой по новой интеллектуальной собственности, и это наверняка именно Volt.

9. Project Typhoon

А вот и второй проект с кодовым названием — теперь от Microsoft и неизвестной студии-партнера корпорации. Игра представляет собой кооперативный ААА-экшен в открытом мире. Подробности ее антуража и геймплея пока не просачивались, зато издание Windows Central заявило, что разработка Project Typhoon зашла довольно далеко. Наверняка анонс проекта станет одним из сюрпризов от Microsoft в рамках Е3. Надеемся, игра сможет порадовать аудиторию интересными особенностями.

8. Новая Donkey Kong

Переносимся в мир Nintendo, которая тоже не смогла предотвратить утечки. Сразу несколько авторитетных источников сообщили, что внутренняя студия компании, EPD Tokyo, создает новую часть Donkey Kong. Это будет 2,5D-платформер со знакомыми героями — Дидди, Крэнки и другими. Разработчики впервые взялись за франшизу и намерены создать отдельное приключение, а не сиквел Donkey Kong Country. За качество проекта можно не переживать, ведь ранее EPD Tokyo уже отметилась во всех смыслах изумительной Super Mario Odyssey.

Наверняка и ее новая игра станет хитом для всей семьи. Правда, информация о ее гарантированном анонсе на Е3 2021 не поступала, поэтому тут мы решили сделать собственный прогноз.

7. Forza Horizon 5

Единственная игра, в анонсе которой можно точно не сомневаться. Уж слишком много авторитетных инсайдеров и журналистов сообщали о дебютной демонстрации Forza Horizon 5 на Е3 2021.

Более того, она должна выйти уже в текущем году, так что дальше секретничать попросту нет времени. За разработку пятой части отвечает Playground Games, которая и создала франшизу. Игра перенесет геймеров на территорию Мексики и позволит погонять среди пустынных пейзажей. Как всегда, пользователям предложат кучу автомобилей, большой открытый мир, модернизацию транспорта, сетевой режим и многое другое.

6. Resident Evil Outrage

Благодаря украденной хакерами документации Capcom стало известно, что в конце текущего года или начале следующего японская компания выпустит очередную Resident Evil. Она обладает кодовым названием Outrage и станет значимым ответвлением серии на манер Code: Veronica. На создание хоррора выделено гораздо больше средств, чем на каждую из частей RE: Revelations.

По словам инсайдера Dusk Golem, бюджет грядущего спин-оффа сравним с недавней Village. Одним из трех главных героев Outrage станет Ребекка Чемберс, а два других протагониста тоже хорошо известны фанатам франшизы. Как и в случае с Donkey Kong, анонс проекта в рамках Е3 2021 никто не обещал, но стоит посмотреть на дату релиза и становится понятно, что демонстрация более чем возможна.

5. Coda

Источник, который сообщил о Volt, также поведал и о Coda — секретной игре от студии Firaxis Games, известной по серии Sid Meier’s Civilization. Проект представляет собой пошаговый экшен в духе XCOM с персонажами Marvel. Вероятнее всего, пользователи смогут набирать в команду знаменитых супергероев и применять их способности для уничтожения противников. К озвучению Coda привлечены известные актеры, так что бюджет у игры наверняка не маленький. Firaxis Games уже неоднократно доказывала свое мастерство в создании проектов с пошаговой боевой системой, поэтому за качество нового творения компании можно не переживать.

4. Wolfenstein III

Как ни странно, а о Wolfenstein III почти нечего сказать. Еще в 2018 году Bethesda Softworks подтвердила, что игра находится в разработке. За нее отвечают умельцы из MachineGames, которая успешно перезапустила франшизу и создала великолепный сиквел.

Наверняка в третьей части авторы будут придерживаться намеченного направления и реализуют шикарные перестрелки, приправленные сатирой, антуражем альтернативной истории и щепоткой безумия. Для фанатов одиночных шутеров Wolfenstein III может стать главным анонсом на предстоящей презентации Xbox и Bethesda.

3. The Outer Worlds 2

О The Outer Worlds 2 известно еще меньше, чем о Wolfenstein III, а если точнее — совсем ничего. Впервые об игре упомянули журналисты Windows Central со ссылкой на собственные источники. По их словам, Microsoft и Obsidian Entertainment анонсируют игру на Е3 2021.

Мы считаем, что сиквел последует стопами первой части. Она отлично продалась и получила массу положительных отзывов, поэтому в смене курса нет никакого смысла. Наверняка разработчики просто реализуют логичные улучшения: открытые локации без подзагрузок, новые классы, больше вариативности в сюжете и сотни предметов экипировки.

2. Guardians of the Galaxy

Окончательное название проекта неизвестно, но он точно будет посвящен «Стражам Галактики». За создание игры отвечает Eidos Montreal, которая отметилась шикарным перезапуском Deus Ex, а издателем числится Square Enix. И вот тут начинаются опасения. Еще не забыли судьбу Marvel's Avengers, которую так хотели превратить в успешную игру-сервис? То-то же! Мы вот помним этот грешок Square Enix и уже опасаемся за судьбу Guardians of the Galaxy.

Eidos умеет делать шикарные одиночные приключения, если ей дают творческую свободу. Вот только издатель снова мог настоять на какой-то странной и никому не нужной концепции. В общем, ждем, но с опаской, так как необходимы подробности.

1. Omen

Замыкает список Omen — immersive sim от Arkane Studios, создателей Dishonored и Prey. Игра давно находится в разработке и сумеет похвастаться вампирским антуражем.

Вероятно, аудиторию ждет мрачная вселенная, готическая стилистика и множество вариантов достижения поставленной цели. Стелс, скорее всего, тоже появится в Omen — слишком уж хорошо Arkane разбирается в этой механике, дабы отказаться от ее реализации. Больше об игре рассказать пока нечего, так что запасаемся терпением и уповаем на демонстрацию геймплейного трейлера.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter