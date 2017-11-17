ЕБРР может выделить Украине 100 миллионов евро кредита на энергосбережение

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность кредитования в Украине в размере 100 миллионов евро проектов местных органов власти в сфере энергосбережения. Об этом сообщается на сайте банка.

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Согласно сообщению, предполагается предоставление кредитов муниципальным компаниям для финансирования энергосберегающих технологий, которые будут применяться в общественных зданиях, а также для нужд инфраструктуры по освещению улиц. Каждый кредит должен быть гарантирован местными органами власти, а проект предполагать сокращение выбросов углекислого газа.

По информации банка, общая стоимость проекта составляет 125 миллионов евро. Окончательное решение о выделении кредитных средств планируется принять 13 декабря 2017 года.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности банка в стране в 1993 году его совокупные обязательства составили почти 12,2 миллиарда евро в рамках 377 проектов.

В частности, банк финансирует проекты на местном уровне, например, для закупки городского экологически чистого транспорта и проведения модернизации коммунальной тепловой энергетики.