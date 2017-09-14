Литовский "план Маршалла" для Украины: 50 миллиардов евро инвестиций за 10 лет

Подготовленный Литвой "план Маршалла" для Украины рассчитан на перспективу до 10 лет и предусматривает как минимум 5 миллиардов евро прямых инвестиций в развитие экономики ежегодно для обеспечения экономического роста в 6-8%.

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Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве.

"Мы должны использовать двухсторонние отношения между Украиной и Литвой для помощи, консультаций, формирования конкретной стратегии во временной линейке на 2018-2020 годы как среднесрочная перспектива. В перспективе этот "план Маршалла" - до 10 лет. Мы говорим о не менее 5 миллиардов евро в год, и мы говорим об очень важном аспекте - росте экономики на 6-8%", - сказал Кубив.

При этом вице-премьер отметил, что уже к 23 сентября правительство Украины подготовит конкретные предложения по механизмам реализации плана, а финальный проект должен быть предложен к Саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября. Средства на реализацию плана Украина совместно с Литвой планируют привлечь от пула международных партнеров и инвесторов, среди которых - ЕС, США, Канада, Япония, Европейский инвестиционный банк, финансовые институты Литвы и другие организации.

"В феврале или в марте следующего года намечается конференция доноров, которые участвовали бы в реализации этого "плана Маршалла", - сказал экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, присутствовавший на брифинге.

При этом Кубилюс отметил, что Украине нужна реальная мотивация для проведения необходимых реформ, которой для Литвы в свое время стала перспектива членства в ЕС, а для нашей страны в среднесрочной перспективе - повышение уровня жизни граждан через рост экономики.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, также присутствовавшая на брифинге, подчеркнула, что в парламенте создана инициативная группа, которая будет работать над реализацией плана.

"Реальный рост экономики через инвестиции позволит значительно повысить качество жизни граждан", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в июле обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу "плана Маршалла" - всеобъемлющей американской программы помощи Европе после Второй мировой войны. В конце марта 2017 года Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого "Плана Маршалла для Украины".

Справка УНИАН. "План Маршалла" для Украины является инициативой Литовской Республики для помощи нашей стране, который предусматривает, среди прочего, план экономической, финансово-инвестиционной поддержки, включая последовательное усиление стратегического диалога Украина - страны Запада для обеспечения евроинтеграции Украины. Инициатива "План Маршалла для Украины" предусматривает инвестиции в реальный сектор экономики, а также поддержку реформ, направленных на экономический рост Украины, создание новых инструментов финансирования инвестиций, а также поддержку малого и среднего предпринимательства.