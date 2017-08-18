"План Маршалла" для Украины предусматривает 5 миллиардов евро ежегодной поддержки от ЕС - Кубив

Подготовленный представителями Сейма Литвы "Новый европейский план для Украины" (так называемый "план Маршалла" для Украины) предусматривает как минимум 5 миллиардов евро ежегодной поддержки от Европейского Союза на реформы, направленные на экономический рост и развитие.

Читайте такжеГройсман рассчитывает на принятие "плана Маршалла" для Украины

Об этом сообщил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

"Обсуждаем литовский план для Украины на 2017-2020 годы и "Новый европейский план для Украины" (так называемый "план Маршала"). Эта инициатива Литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о, как минимум, 5 миллиардов евро ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие", - отметил министр.

По словам Кубива, сейчас план активно обсуждается в ключевых международных институтах с целью формирования "группы друзей" Украины и необходимой поддержки для осуществления плана.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в июле обсудил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу "плана Маршалла" - всеобъемлющей американской программы помощи Европе после Второй мировой войны.

В апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 миллиардов евро: 1,6 миллиарда евро – кредиты, 1,4 миллиарда евро – гранты, 5 миллиардов евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 миллиарда евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 миллионов евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет макрофинансовой помощи объемом 1,8 миллиарда евро. В рамках этой программы Украина уже получила 1,2 миллиарда евро.

В конце марта 2017 года Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого "Плана Маршалла для Украины".