EUkraine: Эксперты обсуждают возможность "кадровой революции" во власти (событие завершено)

В УНИАН проходит круглый стол в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine на тему: «Кадровая революция власти: как Правительство будет набирать новых специалистов-реформаторов и искать пути сделать систему более эффективной».

В украинском Правительстве идет подготовка к оглашению конкурсов на занятие должностей в рамках реформирования Кабинета Министров Украины. Каким образом ряды чиновников будут обновляться новыми реформаторами? Как Правительство страны планирует усовершенствовать и улучшить систему государственной службы? Когда будет объявлен конкурс по отбору агентов изменений для правительственных структур? Кто сможет принять участие в конкурсе? Когда новые специалисты придут работать в правительственные структуры? Кто занимается поиском молодых реформаторов для Кабмина? Предусматривают ли новые специалисты в госслужбе новый рыночный уровень зарплат и какой именно? Какие советы ЕС может дать Украине в поддержку кадровой революции? Будет ли ЕС оказывать финансовую помощь реформе госслужбы в Украине? Что дает реформа госсужбы обществу, бизнесу и каждому гражданину?

К участию приглашены: руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Бeренд де Гроот, заместитель Государственного секретаря Кабинета министров Украины Татьяна Ковтун; первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова; государственный секретарь Министерства образования и науки Украины Павел Полянский; и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун; глава национального агентства Украины по вопросам госслужбы Константин Ващенко; эксперт Реанимационного пакета Реформ, исполнительный директор Творческий центр ТЦК Владимир Куприй; эксперт гражданской платформы «Новая Страна», менеджер группы Реформа публичной администрации РПР Сергей Сорока; глава правленияАссоциации «Профессиональное Правительство» совместно с инициативой Д.и.Я. Роман Рубченко; ведущие специалисты и эксперты.

Модератор круглого стола - Николай Бабич, заместитель руководителя департамента экономических новостей УНИАН.