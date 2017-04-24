Украинцы изготавливают шумоизоляцию для автомобилей "Бентли" (видео)

После конфликта с Россией украинская фирма, которая занимается созданием шумо - и виброизоляции для автомобилей, решила развивать внутреннее производство. Все материалы, необходимые для заказов, создают в цехах этого же предприятия. За неполных три года фирма перешла на 100-процентное украинское производство, говорится в сюжете "Делай бизнес".

"Закупленного оборудования практически нет. Все, что у нас работает, изготовлено в рамках нашего предприятия и является базой нашего производства. Все необходимое оборудование мы изготавливаем для себя, и это является залогом нашего успеха", - рассказал совладелец компании Роман Хорунжий.

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На сегодняшний день фирма является лидером среди украинских производителей звукоизоляции и постепенно вытесняет конкурентов с европейского рынка. Ежемесячно происходят поставки в сервисный центр "Бентли" в Великобритании. Отечественная продукция в целом продается в около 20 странах Европы. Украинская шумоизоляция стоит в 10 раз меньше, а по качеству не уступает европейским аналогам.