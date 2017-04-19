Украина уже исчерпала годовые квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по шести группам товаров

По итогам первого квартала 2017 года Украина полностью выбрала годовую квоту на беспошлинный экспорт в ЕС по 6 категориях товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок и кукуруза.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

По состоянию на начало апреля также полностью использованная полугодовая квота на беспошлинный экспорт сливочного масла и квота на второй квартал по мясу птицы.

На 86% использована квота по экспорту пшеницы и 74% на солод и клейковину, темп сохраняется на том же уровне, что и в прошлом году.

Зато страны ЕС полностью использовали квоту на беспошлинный экспорт в Украину только по одной категории продукции – мясо птицы и полуфабрикаты. Квоту на беспошлинный экспорт свинины в Украину закрыт на 5,2%; сахара – 0,51%; свинины (дополнительная) – 0,42%.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, объем квоты на экспорт на рынок ЕС украинских обработанных томатов составляет 10 тыс. тонн, меда - 5,2 тыс. тонн, сахара - 20 тыс. тонн, круп и муки - 6 , 6 тыс. тонн, виноградного и яблочного соков - 12 тыс. тонн, кукурузы - 400 тыс. тонн, овса - 4 тыс. тонн, мяса птицы - 16,8 тыс. тонн.

По данным представительства ЕС, украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, что демонстрирует эффективность зоны свободной торговли.