Украинская компания продает европейцам уникальные резиновые лодки (видео)

Неважно, будет использоваться лодка для сплава по бурным рекам, прогулки по спокойному озером или рыбалки - ее производство начинается с раскроя очень прочного, водонепроницаемого материала. Это украинская резина, которая не рвется, не растягивается и способна выдержать до 1000 килограммов. Для изготовления лодки из нее используют вулканический клей.

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По словам владельца компании, ежемесячно продаются около 2 тысяч лодок. 70% - в Украине, остальные - в Европе. Компания имеет склад в Польше, откуда лодки попадают и в другие европейские страны, в частности - Германию.