В Минюсте анонсировали отмену еще сотни ненужных разрешительных документов

Министерство юстиции в этом году планирует отменить сотни ненужных разрешительных документов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения итоговой коллегии Министерства юстиции заявил глава ведомства Павел Петренко.

«Еще есть сотни таких документов. Могу сделать маленький анонс: на следующей неделе мы отменим более 100 регуляторных актов Государственной фискальной службы и различных инспекций», - сказал он.

«Это будет сделано в рамках правительственной программы по дерегуляции и отмене советских демократических актов», - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2016 года Кабинет министров Украины в рамках процесса дерегуляции отменил действие 367 регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине.

Процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.