Кабмин отменил действие более 360 регуляторных актов для облегчения ведения бизнеса

Кабинет министров Украины в рамках процесса дерегуляции отменил действие 367 регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине. Соответствующее решение было оформлено одним постановлением правительства и принято единогласно.

Кроме того, глава правительства Владимир Гройсман по предложению министра юстиции Украины Павла Петренко поручил сформировать межведомственную рабочую группу, которая должна проанализировать возможность отмены дополнительного пакета регуляторных актов, принятых ранее на уровне министерств и ведомств.

"Даю поручение… Месяц, и мы принимаем еще один пакет решений, разрушающих зарегулированность на уровне министерств", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что валовый внутренний продукт создают предприниматели, и потому правительство, с одной стороны, должно не мешать, а с другой - регулировать ситуацию так, чтобы давать возможность предпринимателям быть конкурентными. Сейчас, по словам Гройсмана, у чиновников множество регулирующих функций и они могут прийти к любому бизнесмену и обвинить его в нарушении той или иной нормы.

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"А эти нормы иногда были приняты еще во времена СССР, - сказал Гройсман. - Но все равно начинают начислять штрафы, оказывать давление. И это никак не влияет на нормальное положение дел в стране".

В свою очередь первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов сообщил, что принятые правительством решения касаются, в частности, согласований при строительстве технических средств коммуникаций - телекоммуникационных вышек и введения их в эксплуатацию, что позволит привлечь в бюджет порядка 50 миллионов гривень от развития сферы коммуникации. Также, по его словам, отменены норма о минимальной стоимости услуг нотариусов, что значительно сократит расходы пользователей нотариальных услуг, и норма о запрете смешивания зерна, что улучшит логистику для агропредприятий и позволит им сэкономить до 2020 года не менее 10 миллиардов гривень.

Кроме того, по словам Нефедова, Кабмин усовершенствовал нормы расчета нормативной оценки земельных участков и сократил срок предоставления ведомостей о такой оценке до 1 дня.

"Кабмин утвердил обновленные правила разработки нефтяных и газовых месторождений, некоторые из которых не обновлялись с 1984 года", - сообщил Нефедов.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.