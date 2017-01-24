Украина наращивает экспорт масла, меда и макарон в Германию

Украинские предприятия наращивают экспортные поставки продуктов питания на рынок Германии, в частности, меда, макаронных изделий и подсолнечного масла, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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«Для Украины Германия является высокомаржинальным премиум-рынком, не просто для сбыта сырьевой продукции, а продукции, готовой к употреблению. Например, треть меда, экспортируемого из Украины, вывозится в Германию. Также активно наращиваются поставки уже готовых продуктов потребления: макаронных изделий и подсолнечного масла», - приводятся в сообщении слова генерального директора УКАБ Тараса Высоцкого.

По данным пресс-службы, Германия является важным поставщиком техники в Украину и входит в топ-3 импортеров средств защиты растений и семян на отечественный рынок. Согласно сообщению, в 2016 году по сравнению с 2015 поставки немецких семян кукурузы на украинский рынок выросли в 20 раз, семенной пшеницы – на 20%.

В УКАБ добавили, что в 2016 году украинские предприятия экспортировали в Германию отечественной аграрной продукции на более 215 млн долл., а импортировали - на 330 млн долл.

Как сообщал УНИАН, 20 января министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что Украина намерена активизировать экономическое сотрудничество с Германией в вопросах биоэнергетики, обеспечения европейских стандартов качества и безопасности продуктов питания и использования инновационных технологий в агросекторе. Кроме того, Украина намерена перенять опыт Германии в разработке стратегии реформирования системы профессионального образования и повышения квалификации, а также развитии профильных ассоциаций в аграрной сфере.

По данным Минагропрода, Украина в 2016 году экспортировала в Германию семена масличных культур (57,6 млн долл.), зерновые (40,8 млн долл.), натуральный мед (28,9 млн долл.), мясо и субпродукты (17,4 млн долл.) и др.

Основными статьями импорта являются различные другие пищевые продукты (74,7 млн долл.), табак и изделия из него (30,4 млн долл.), эфирные масла (24,7 млн долл.), какао-бобы и шоколад (24,2 млн долл.), спирт (21,4 млн долл.), мясо и субпродукты (18,1 млн долл.) и др.