Кабмин запустит пилотный проект централизованных закупочных организаций

Кабинет министров Украины принял распоряжение о запуске пилотного проекта по созданию добровольных централизованных закупочных организаций, которые будут агрегировать спрос небольших государственных заказчиков, заключать более выгодные оптовые контракты с исполнителями, а после этого поставлять товары и услуги.

Читайте такжеКабмин принял решение по кредиту Европейского инвестбанка на строительство метро в Днепре

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Речь идет о практике, которая распространена в Европе, есть в европейских директивах и предусмотрена также украинским законом о публичных закупках. Это создание добровольных централизованных организаций, которые агрегируют спрос маленьких закупщиков и заключают один оптовый контракт, и предоставляют после этого товары, работы и услуги конкретным заказчикам", - сказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, представляя распоряжение.