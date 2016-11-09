Норвегия дополнительно выделяет 1,3 миллиона евро на реформы в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеЕС предоставит Украине 2,3 миллиона евро на реформы в энергетическом секторе

Как отметил дипломат, его страна решила дополнительно поддержать План действий Совета Европы для Украины. «Мы уже поддерживаем этот план в сумме около 3 миллионов евро, и мы решили сейчас добавить еще 1 миллион 300 тысяч евро на реализацию этого плана», - сказал Хорпестад, отметив, что в общей сложности поддержка Норвегии составит 4,3 млн евро.

В этой связи дипломат отметил, что Норвегия полностью поддерживает проведение реформ в Украине. «Мы считаем, что та работа, которая выполняется Советом Европы при помощи Плана действий, является очень важной и очень нужной для Украины», - добавил он.

Хорпестад отметил, что речь идет о реформах в правовой сфере, борьбе с коррупцией, в проведении свободных и справедливых выборов и верховенства права.

Он напомнил, что несколько недель тому назад президент Украины Петр Порошенко посещал Норвегию и встречался с премьер-министром Эрной Солберг, которая подтвердила, что Норвегия будет долгосрочным партнером Украины. Также Норвегия будет поддерживать реформы в Украине в области энергетики и энергоэффективности, торговли и гуманитарной помощи.

В свою очередь руководитель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг поблагодарил Норвегию за поддержку Плана действий для Украины на 2015-2017 годы.

«Для нас это, конечно, очень важно, потому что это означает, что мы можем вместе с украинским правительством продолжать нашу работу в проведении реформ», - сказал он, обратив внимание на соблюдение прав человека и на процессах децентрализации.

По его словам, средства, которые выделяет Норвегия, позволят продолжать реализацию проектов и в регионах Украины, поскольку для Совета Европы важно иметь присутствие и в областях Украины.

Вместе с тем Энберг отметил поддержку реформы судебной системы и процесса создания нового Верховного суда в Украине, поддержку реформы органов прокуратуры и Национальной полиции. «Мы даем экспертные оценки, касающиеся новых законов. Мы проводим тренинги для полиции, прокуроров и судей, чтобы они знали больше о новых законах и стандартах Совета Европы в этих сферах», - добавил он.