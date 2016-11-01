В представительстве ЕС прокомментировали завершение первого этапа е-декларирования

Об этом заявил временный поверенный в делах Представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен, сообщили в дипломатической миссии.

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"Завершение первого раунда электронного декларирования – в результате чего мы стали свидетелями очень высокой явки среди подателей деклараций – знаменует собой важный этап антикоррупционных реформ в Украине. Эффективное использование системы электронного декларирования предоставляет важный инструмент для повышения подотчетности государственных служащих и общественного доверия к ним. Усилия украинской власти по запуске и поддержки работы системы, а также последовательная вовлеченность гражданского общества в этот процесс были крайне важны для действующего прогресса в этом вопросе", - подчеркнул Фреллесен.

Также он добавил: "Очень важно, чтобы украинская власть и в дальнейшем обеспечивала постоянство этой системы и целостность действующего антикоррупционного законодательства. Успешный запуск системы должен сочетаться с ее эффективным и бесперебойным функционированием".

"Сейчас начинается важный этап контрольной проверки поданных электронных деклараций. НАПК должно иметь возможность работать полностью независимо и свободно от любого политического вмешательства. Агентство должно получить необходимые средства для выполнения своих важных функций, касающихся проверки информации, представленной в декларациях", - отметил дипломат.

По его словам, Европейский Союз остается преданным идее поддержки украинской власти в ее борьбе против коррупции.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.