Комитет Рады ожидает, что Кабмин внесет проекта решения об отмене моратория на экспорт леса - нардеп

Об этом сообщила народный депутат, глава подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами ЕС комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС #EUkrаine во вторник.

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«Уважающие себя политики, которые берут на себя обязательство, его придерживаются. Сказал слово - должен выполнить. Я думаю, что в очередной раз мы будем ждать от Кабинета министров проекта решения по устранению того, что мешает сейчас работать и ограничивает определенные возможности Украины (проекта решения об отмене моратория на экспорт леса - УНИАН)», - сказала она.

По словам депутата, Украина должна продемонстрировать готовность выполнять взятые на себе обязательства в условиях лояльности международных партнеров в вопросе увеличения квот на беспошлинный экспорт украинской продукции в ЕС.

«Я думаю, что Украина продемонстрирует ответ на беспрецедентный пересмотр соглашений, когда через 9 месяцев Европейский Союз пересматривает и увеличивает квоты. Подобное в Европейском Союзе ранее происходило через 2-3 года, а Украина получила это через 9 месяцев. Мы понимаем, что нам идут навстречу», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, снятие моратория на экспорт леса-кругляка, введенного в 2015 году сроком на 10 лет, а также организация выплат внутренним переселенцам являются ключевыми условиями выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн долл.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, мораторий противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам председателя торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николаса Берджа, запрет на экспорт леса-кругляка, снятие которого является обязательным условием предоставления Украине 600 млн долл. макрофинансовой помощи от Европейского Союза, может привести к отказу некоторых стран утвердить предложение Еврокомиссии о расширении квот на украинскую продукцию.