Кабмин намерен в среду назначить руководство Офиса сопровождения инвестиций - Гройсман

Кабинет министров Украины намерен на своем заседании в среду, 19 октября, назначить руководство Офиса сопровождения инвестиций при Кабмине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе представления обновленной структуры команды поддержки реформ.

"В среду на заседании правительства мы назначим управленцев - руководителей Офиса сопровождения инвестиций", - сказал Гройсман.

Говоря об обновленной структуре команды поддержки реформ, он подчеркнул, что это новый механизм, позволяющий продвигать эффективные решения, которые следовало принять и внедрить десятилетия назад.

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"И сейчас мы получили огромные вызовы, но правительство понимает эти вызовы. Мы готовы к работе и, по большому счету, те шаги, которые мы делаем, призваны создать профессиональную систему госуправления. Мы также концентрируемся на восстановлении экономики, начали ряд проектов, которые позволят изменить ситуацию в нашей стране", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Владимира Гройсмана приступил к работе в апреле текущего года в результате разрешения длительного политического кризиса в Украине. При Кабмине уже создано несколько структур, задачами которых является разработка стратегии реформ и их внедрение. В частности, уже работает Стратегическая группа поддержки реформ под руководством Ивана Миклоша и Лешека Бальцеровича, недавно представившая свое видение преобразований в нашей стране в различных сферах.

Обновленная команда поддержки реформ станет продолжением работы этой группы на уровне министерств и местных органов власти.