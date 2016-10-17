Украинская дизайн-студия завоевывает Нидерланды (видео)
08:50, 17 октября 2016Евробизнес
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Студия успешно сотрудничает с европейскими заказчиками.
Кухонный "остров", который студия показала на выставке в Италии / Скриншот
Когда ее основательница Катерина Чурина не нашла на украинском и европейском рынке мебели, которые бы она хотела использовать в своих проектах, родилась идея сотрудничать с мебельным цехом.
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Отныне большинство корпусной мебели стараются делать сами. Из преимуществ – отсутствие серийного производства, выполняются только индивидуальные заказы. Сейчас студия в основном работает с Нидерландами.
Сверхсовременные дизайнерские интерьеры в Украине
За 7 лет реализовані более 200 проектов. Заработанные деньги девушки продолжают вкладывать в развитие бизнеса.
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