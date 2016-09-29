В ЕБРР рассказали, при каких условиях увеличат инвестиции в Украину

Европейский банк реконструкции и развития может увеличить инвестиции в Украине в случае улучшения корпоративного управления государственных компаний.

Об этом сообщил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на конференции по реформе госкомпаний в Киеве.

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"Мы действительно будем иметь возможность инвестировать больше, если улучшится качество корпоративного управления (госкомпаний - УНИАН)", - сказал он.

По словам Аджунера, ЕБРР в 2016 году не смог обеспечить планируемые объемы инвестиций в Украине в связи с политической нестабильностью.

Как сообщал УНИАН, в конце мая президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году уменьшит объем инвестиций в Украину с ранее планируемого 1 миллиарда евро из-за политического кризиса, происходившего в первом квартале.