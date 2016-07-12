ЕБРР намерен организовать в Украине сеть из 15 офисов по поддержке малого и среднего бизнеса

Ключевой кредитор Украины Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен организовать на базе существующих бизнес-организаций 15 региональных офисов по поддержке развития малого и среднего бизнеса в нашей стране, сообщила на форуме представитель ЕБРР Екатерина Ригг.

"Мы хотим открыть центры поддержки бизнеса. Наша задача найти партнеров в регионах и усилить эти организации теми знаниями, которые имеет наша структура", - сказала она, добавив, что в течение следующих двух недель ЕБРР объявит тендеры на поиск организаций, на базе которых можно будет открыть данные офисы.

Ригг также сообщила, что ЕБРР проведет в Киеве, Львове, Харькове и Одессе встречи с бизнес-организациями, на которых презентует необходимые критерии для участия в тендере и расскажет о функциях, которые будут выполнять центры поддержки бизнеса.

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По словам Ригг, офисы будут размещены таким образом, чтобы бизнесмен из любого места в Украине смог за 1-1,5 часа до них добраться и получить квалифицированную консультацию у специалистов. При этом центры поддержки бизнеса будут предоставлять помощь любому обратившемуся, независимо от места его регистрации.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз и ЕБРР подписали соглашение о выделении 28 миллионов евро в рамках программы EU4Business на консультационную, информационную и учебную поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Украина присоединилась к европейской программе поддержки малого и среднего бизнеса СOSME с объемом финансирования 2,3 миллиарда евро.