Бельгия готова предоставить поддержку Украине в создании экспортно-кредитного агентства

Об этом сообщила глава отдела двухсторонних отношений Федеральной службы внешних отношений, торговли и развития Бельгии Аник ван Калстер на совместном заседании украинско-бельгийской смешанной комиссии по торгово-экономическому и финансовому сотрудничеству в Киеве.

“В случае, если Украина создаст экспортно-кредитное агентство, с нашей стороны мы готовы предложить поддержку бельгийского агентства в ближайшее время”, - сказала она.

Читайте такжеЕС поддерживает процесс реформ в Украине, предоставляя около €250 миллионов ежегодно – новый посол

По словам Аник ван Калстер, бельгийское экспортно-кредитное агентство Credendo приняло решение продолжить программу страхования и кредитования экспорта для Украины.

“Credendo, бельгийское экспортно-кредитное агентство, приняло решение продолжить программу страхования и кредитования экспорта для Украины. Это решение свидетельствует о стабилизации обстановки и заинтересованности моей страны в торговле с Украиной”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский Союз принял решение выделить более 16 млн евро на поддержку украинских государственных антикоррупционных органов.