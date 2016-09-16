Евросоюз выделяет 16 млн евро на поддержку украинских государственных антикоррупционных органов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Хан на пресс-конференции в Киеве.

Он подчеркнул, что Украиной принят достаточно амбициозный пакет антикоррупционных законов.

Читайте такжеЕврокомиссар Хан назвал главное препятствие для выхода инвесторов на украинский рынок

"Европейский Союз принял решение о предоставлении поддержки правительству в реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, и для того, чтобы эти меры были реализованы эффективно, Европейский Союз принял решение о выделении около 16 млн евро в рамках новой инициативы для борьбы с коррупцией", - заявил Хан.

По его словам, этот проект в Украине будет реализовывать датское агентство по международному развитию.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман и комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнес Хан официально запустили в Виннице программу для Украины и расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой».