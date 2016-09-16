Евросоюз выделяет 16 млн евро на поддержку украинских государственных антикоррупционных органов
Европейский Союз выделяет более 16 млн евро на поддержку украинских государственных антикоррупционных органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Хан на пресс-конференции в Киеве.
Он подчеркнул, что Украиной принят достаточно амбициозный пакет антикоррупционных законов.
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"Европейский Союз принял решение о предоставлении поддержки правительству в реализации мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, и для того, чтобы эти меры были реализованы эффективно, Европейский Союз принял решение о выделении около 16 млн евро в рамках новой инициативы для борьбы с коррупцией", - заявил Хан.
По его словам, этот проект в Украине будет реализовывать датское агентство по международному развитию.
Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман и комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнес Хан официально запустили в Виннице программу для Украины и расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой».