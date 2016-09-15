Гройсман и Хан запустили программу поддержки процесса децентрализации в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнес Хан сегодня, 15 сентября, официально запустили в Виннице программу для Украины и расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой».

Читайте такжеЕС и Дания готовят новую программу помощи в борьбе против коррупции в Украине

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, данная программа совместно финансируется Европейским Союзом и странами-членами, а именно Данией, Германией, Польшей и Швецией, с целью поддержки украинского правительства по внедрению важной реформы децентрализации в Украине. Общий бюджет программы составляет 102 млн евро.

После официального запуска программы, Гройсман поблагодарил ЕС за поддержку процесса децентрализации и подчеркнул желании правительства сделать все возможное для того, чтобы ввести эту реформу.

Комиссар Хан отметил, что украинцы выиграют от реформы децентрализации, поскольку благодаря этой реформе можно увидеть не только рост бюджета на местном уровне, но и много других положительных изменений.

Он также отметил, что главной целью программы «U-LEAD с Европой» является создание прозрачной и подотчетной многоуровневой системы управления, которая будет реагировать на потребности граждан. Это предполагает усиление способности ключевых субъектов на национальном, региональном и местном уровнях с целью эффективной реализации их обязанностей.

Хан отметил, что "реформа децентрализации имеет решающее значение для восстановления и укрепления связи между местными общинами и их представителями".

Представители украинского правительства, национальной, региональной и местной власти, делегации Европейской Комиссии и других международных делегаций из Дании, Германии, Польши и Швеции также присоединились к празднованию запуска программы «U-LEAD с Европой» в Виннице.

Исполнители программы «U-LEAD с Европой»: Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ, Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (SIDA).

Партнер программы «U-LEAD с Европой»: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион).