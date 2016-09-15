Гройсман и еврокомиссар Хан прибыли в Винницу

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров.

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В рамках рабочей поездки они ознакомятся с работой Винницкого городского центра предоставления административных услуг, электронными возможностями и сервисами Винницкого городского совета.

Во время пребывания в Виннице Гройсмана и Хана также будет презентован проект программы "U-LEAD с Европой: Программа для Украины с расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития".

Как сообщал УНИАН, 14 сентября во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Страсбурге Хан заявил, что вопрос предоставления Украине безвизового режима со стороны ЕС находится на этапе окончательного решения.