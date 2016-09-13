Как украинские фермеры развивают бизнес вопреки бюрократии – "Гроші"

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на 1+1.

Десять лет назад иностранец Бернар создал в Украине одну из первых козьих ферм. И все эти годы бельгиец борется с украинской системой. Бернар жалуется: официально работать в Украине - невозможно. Цивилизованных инструментов для развития бизнеса - просто нет.

Фермер жалуется, что Украина никак не поддерживает своих фермеров – ни кредитов, ни налоговых льгот.

"Какой бизнес на нашей планете дает 20% прибыли? Никакой. Как вы можете брать кредит на 20%, если прибыль 10%? Каждый год вы банкрот", - отмечает бельгиец.

При этом он констатирует: если бы у него не было своего бизнеса на родине, он не смог бы заниматься свои украинским бизнесом.

"Из своего кармана я достаю каждый месяц 2-3 тысячи евро. Минимально. Это очень хорошо, что у меня есть другой ресурс и я могу оттуда брать, потому что никакой прибыли не будет, пока они не поменяют закон", - отмечает Бернар.

Также фермер жалуется, что у него не сложились отношения с сельским главой, ведь он никогда не дает взятки.

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Кроме того, есть проблема с подбором персонала – на ферме бельгийца можно официально зарабатывать по 4-5 тысячи гривень в месяц, что очень неплохо для села, однако люди не хотят работать.

"Мне не хватает людей. Кто живет в селе – 50% это алкоголики или инвалиды, а другие – в автобус – бутылка водки, два пакета сигарет и занимаются контрабандой", - говорит он. Кроме того, многие молодые люди уезжают за границу и не хотят возвращаться. "Менталитет нужно менять", - констатирует Бернар.

Юрий тоже держит ферму, он - украинец. Благодаря ему в селе Триполье под Киевом - целая рыбная ферма. Осетровед планирует накормить украинской черной икрой всю Европу. Но далекие перспективы не интересуют местные власти. Копать песок из реки здесь и сейчас - гораздо интереснее. Все же украинский фермер, как и его бельгийский коллега, верит - перспективы в Украине есть.

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"На этот год уже сориентировались по нашим финансовым планам выйти на европейский рынок и рынок Северной Америки", - отмечает Юрий и добавляет: "Водные ресурсы Украины богатейшие в Европе".

Предприниматель рассказал: когда они начинали свой бизнес – местные восприняли их враждебно, ведь фермеры перекрыли незаконный канал добычи песка. Дошло до того, что им выломали забор и требовали вернуть "пляж". В итоге фермеры построили за свои деньги отдельный пляж и предложили людям работу.

Юрий уже не просит у государства помощи, он просто хочет, чтоб им не мешали работать.