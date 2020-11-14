По результатам выборов "Слуга народа" заняла второе место среди партий, которые прошли в Одесский облсовет.

Министр здравоохранения Максим Степанов, возглавлявший список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет, решил отказаться от мандата.

Об этом Степанов заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера", передает Украинская правда.

"Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал Степанов.

По результатам выборов "Слуга народа" заняла второе место среди партий, которые прошли в Одесский облсовет, набрав около 17,5% голосов жителей области. Список партии возглавлял глава Минздрава Максим Степанов.

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Местные выборы в Украине

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

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Автор: УНИАН