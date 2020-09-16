Минитр здравоохранения Максим Степанов решил возглавить список кандидатов партии «Слуга народа» на выборах в Одесский областной совет.
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Об этом он сообщил в Facebook.
«Я принял решение усилить команду Президента в Одесской области и согласился возглавить список партии Слуга Народа в Областной совет», - указал министр.
"Исторически так сложилось - мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал Президент. Но реализовать их возможно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять», - пояснил Степанов.
Степанов в Одессе
- Максим Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка в 2008-2010 годах.
- С 12 января 2017 до 10 апреля 2019 года был председателем Одесской ОГА.
- В марте 2020 года Степанов занял должность министра здравоохранения Украины в Кабинете министров Дениса Шмыгаля.
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