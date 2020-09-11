Органы ведения Государственного реестра выборов отказали в удовлетворении более 4,7 тыс. заявлений.

С 1 июля избирательные адреса изменили более 93 тысяч украинцев.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 10 сентября украинцы подали 97 тыс. 932 заявления об изменении избирательных адресов, из которых 92 тыс. 399 - заявления об изменении избирательных адресов на адреса фактического места жительства.

Органами ведения Госреестра было отказано в удовлетворении 4 тыс. 712 заявлений.

Таким образом, с 1 июля избирательные адреса изменили 93 тыс. 220 украинцев, которые теперь смогут принять участие в местных выборах 25 октября. Поскольку, чтобы проголосовать на местных выборах по новому избирательному адресу, его необходимо было изменить до 10 сентября включительно.

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Изменение избирательного адреса: как оно происходит

18 мая ЦИК утвердила порядок рассмотрения обращения избирателя об изменении избирательного адреса, что позволит внутренне перемещенным лицам и другим мобильным внутри страны гражданам определять избирательные адреса по месту фактического жительства и голосовать на всех видах выборов.

11 июня ЦИК утвердила порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, открыв возможность участвовать в выборах гражданам, которые были лишены участия в выборах из-за того, что не имеют "прописки" и избирательного адреса.

24 июля ЦИК внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности, исключив требование о документальном подтверждении фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо лишь указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом. Ранее избирателю, в частности, необходимо было предоставить документы, подтверждающие аренду им жилья.

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Автор: Антонина Доломанжи