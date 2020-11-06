Местные выборы в Украине состоялись 25 октября

Киевская городская территориальная избирательная комиссия озвучила окончательные результаты голосования за кандидатов в депутаты Киевсовета.

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По данным комиссии, 5% барьер удалось пройти 7 партиям.

Больше всего кресел забирает «Европейская солидарность» – 20,52%, а также партия Виталия Кличко «УДАР» – 19,98%.

Кроме того, в горсовет проходит «Единство» Александра Омельченко – 8,74%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 7,81%, ВО «Батькивщина» – 7,49%, «Слуга народа» – 7,53% и «Голос» – 5,97%.

За порогом мэрии оказались, в частности, «Победа Пальчевского» – 4,56%, «Сила и честь» Игоря Смешко – 3,31%, «Свобода», – 3,14% и «Партия Шария» – 2, 71%, Радикальная партия Ляшко – 0,33%

25 октября в Украине прошли очередные местные выборы.

Они прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосования не организовывалось и не проводилось.

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Автор: УНИАН