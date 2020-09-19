15 сентября в Украине начался процесс выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы на выборах 25 октября.

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Избирательный кодекс, которыми отменяются справки о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах (№ 3995).

Об этом сообщается в карточке законопроекта, который депутаты приняли 15 сентября, на веб-портале Верховной Рады.

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Законом справка о наличии или отсутствии судимости, выданная уполномоченным органом после начала избирательного процесса, исключается из перечня документов, при условии получения которых избирательная комиссия АР Крым, областная, районная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия регистрирует кандидатов в депутаты, включенных в единый и территориальные избирательные списки организации партии.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Местные выборы 2020: Что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы, который продлится до 24 сентября включительно.

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Автор: Виктория Токарева