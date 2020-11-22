Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине на 16:00 явка составляла 27%.

Во время повторного голосования на выборах городского головы в 11 городах по состоянию на 16:00 явка составила 22,5%.

Об этом сообщается на сайте гражданской сети ОПОРА.

"Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах на 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%)", - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ добавляют, что для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине на это же время явка составляла 27%, а во время повторного голосования 15 ноября в 7 городах на это же время - 18,6%.

Читайте такжеПо состоянию на 13:00 явка на выборах мэров составила почти 13% – ЦИК

Выборы 2020 в Украине: новости

В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

Гражданская сеть ОПОРА сообщала о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит голосование за мэров.

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Автор: Светлана Закелова