В ОП ответили, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов на местные выборы

Заместитель руководителя ОП Тимошенко считает, что рейтинги нынешних мэров городов начнут падать после презентации «СН» своих кандидатов.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко не исключает, что в ближайшие недели «Слуга народа» начнет презентации своих кандидатов на местные выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, на какой стадии сегодня подготовка к местным выборам.

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«Я думаю, что в ближайшие недели, может, и неделю, уже будет партия «Слуга народа» начинать презентовать мэров крупных городов, небольших, именно областных центров, а также команд, которые идут в этой области ... Пятерки, десятки. Те, которые идут в областные центры, в областные советы. А также мэров небольших городов, но городов именно областного подчинения», - отметил Тимошенко.

На вопрос, заключались ли соглашения с действующими мэрами городов, он ответил, что «Слуга народа» «не заключает никаких соглашений с действующими мэрами городов, потому что это прямо противоречит политике партии, президента».

«Поэтому никаких договорняков или еще чего-то не будет», - подчеркнул Тимошенко.

Он также высказал мнение, что рейтинги действующих мэров городов начнут снижаться после презентации «СН» своих кандидатов. «Мы делали много исследований по рейтингам. Действительно, цифры большие у некоторых мэров городов. Но эти цифры - это составляющая того, что нет альтернативы. Как только появляется альтернатива, а я думаю, что в каждом городе кандидат от партии «Слуга народа» - это такая весомая альтернатива, то сразу этот рейтинг начинает снижаться ... Через несколько недель начнется презентация команд городов, и я думаю, что сразу рейтинги этих нынешних мэров, чаще всего, начнут падать», - сказал представитель ОП.

Местные выборы 2020 - что было раньше

8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября. 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября

10 августа ЦИК образовала 532 теризбиркома, сформировав 22 областных, 119 районных и 10 районных в Киеве избирательных комиссий по выборам 25 октября.

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