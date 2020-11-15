Речь идет о недопуске наблюдателей на участок, нехватке урн для голосования и преждевременном заполнении протоколов.

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА фиксируют первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.

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Об этом сообщается на сайте Опоры.

Так, в Херсоне - недостаточное количество урн и кабинок для голосования на трех избирательных участках №№650632, 650709, 650634.

Кроме того, на избирательном участке №511157 (ул. Космонавтов, 11/13) в Одессе наблюдателя ОПОРЫ не допускали в помещение, где происходило заседание участковой избирательной комиссии, мотивируя тем, что ее фамилии нет в списке. Допустили лишь после того, как она сообщила, что будет вынуждена вызвать полицию.

Не допускали наблюдателя и на участок №590993 в Сумах. Отказ члены УИК мотивировали тем, что наблюдение якобы разрешено исключительно для наблюдателей от кандидатов, но не общественных организаций. После звонка с жалобой в Сумскую городскую территориальную избирательную комиссию члены УИК изменили свою позицию и наблюдателя опоры допустили в помещение, где происходит голосование.

В Каменце-Подольском, что на Хмельнитчине, на избирательном участке №681370 наблюдателям запрещали ходить по залу, где расположен участок. После объяснений наблюдателей, что они имеют такое право в соответствии с законом, нарушение их прав прекратили.

На участках №№681352, 680547 и 681336 в Каменце-Подольском также зафиксировано недостаточное количество урн для голосования.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, в городе Украинка Киевской области на избирательном участке №320767 секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования, а член этой избирательной комиссии преждевременно заполняла контрольные талоны на избирательных бюллетенях, вписывая свою фамилию. После замечаний наблюдателей нарушения прекратили.

Второй тур местных выборов 15 ноября

Сегодня в ряде украинских общин начался второй тур местных выборов. В частности, новых мэров выбирают в Сумах, Одессе и Херсоне.

Избирательные участки открылись в 8 утра. Второй тур выборов проходит в семи громадах - Луцкой, Каменец-Подольский, Сумской, Краматорской, Херсонской, Одесской и украинской.

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Автор: Антонина Доломанжи